Charlotte, il terrificante dettaglio della principessina: riguarda la regina Elisabetta

L’amatissima Charlotte è la figlia di William e Kate. Una bambina molto intelligente che ha preso sicuramente tutti i pregi dei suoi genitori e dei suoi importanti avi. Un dettaglio terrificante che riguarda la Regina Elisabetta non è sfuggito agli occhi più attenti.

Sappiamo già che i figli di William e Kate sono destinati ad essere i prossimi al centro dell’attenzione dei media. George ha sempre dimostrato di essere ironico e simpatico, Charlotte è incantevole ed è determinata così come Louis che per ora non ha alcuna intenzione di seguire “il protocollo”.

La morte della Regina Elisabetta ha condotto tutti alla ricerca dei segni particolari e uno è risultato essere terrificante legato alla piccola Charlotte.

Il doppio arcobaleno alla morte della Regina Elisabetta

Il pomeriggio dell’8 settembre 2022 la Regina Elisabetta II ha lasciato questo mondo, mentre si trovava nella sua dimora prediletta di Balmoral in Scozia. Una vita incredibile e un Regno lunghissimo che ha scritto la storia del mondo.

Vicino a lei tutti i suoi figli e poi i membri della Famiglia Reale che sono arrivati man mano per darle l’ultimo saluto. Lasciando un attimo da parte le varie indiscrezioni, su chi sia arrivato prima o meno per salutarla, ci sono dei dettagli interessanti che in molti hanno tradotto come “segni”.

Non è passato di certo inosservato il doppio arcobaleno che comparso davanti Buckingham Palace, nel momento in cui è stata annunciata la morte della Sovrana più longeva di tutti i tempi. Video e foto che hanno fatto il giro del globo e in molti hanno pensato che non si trattasse di un “semplice arcobaleno”.

Il dettaglio inquietante di Charlotte che la lega alla Regina Elisabetta

Tra i tantissimi segni, un dettaglio in particolare ha lasciato senza parola e riguarda proprio la Principessa Charlotte. Il popolo del web si è scatenato ed è riuscito a trovare qualcosa di inimmaginabile, che legherebbe per sempre le due donne.

La morte della Regina Elisabetta è legata alla nascita della figlia di William e Kate. La Sovrana ha una famiglia molto numerosa tra nipoti, pronipoti e figli anche grazie ai suoi lunghi 96 anni di vita.

Le fonti di Palazzo hanno sempre affermato che la più simile alla Sovrana fosse proprio la piccola Charlotte e che tra loro ci fosse un rapporto di complicità. La somiglianza tra le due non è solo fisica, ma anche nei modi di fare e di pensare.

Charlotte ha un carattere determinato e segue sempre le regole, tanto che molti inglesi vedono in lei la perfetta erede della Regina Elisabetta II. Le coincidenze non sono finite con queste caratteristiche, perché è la data dell’8 settembre a legarle per sempre.

Facciamo chiarezza? La Sovrana è morta l’8 settembre e nel 2014 William e Kate hanno dato la notizia della gravidanza a tutto il mondo. Un post ufficiale sui social con il lieto annuncio.

La piccola Charlotte è nata il 2 maggio 2015 e il suo secondo nome è proprio Elisabeth in onore della Sovrana, mentre il terzo è Diana in memoria di una nonna mai conosciuta.