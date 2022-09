Totti e Ilary Blasi, ora parla Fabrizio Corona: “Racconterò la verità”

By

Dopo la scioccante intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera, adesso entra in campo Fabrizio Corona sulla questione del divorzio tra l’ex calciatore e Ilary Blasi. L’ex re dei paparazzi torna ad attaccare la conduttrice, con la quale ha avuto un famoso diverbio già qualche anno fa.

Continuano le polemiche attorno al divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: in questi giorni, l’ex campione ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, parole che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

L’ex calciatore ha parlato con toni molto forti dell’ex moglie e ora, dopo queste dichiarazioni, decide di parlare anche Fabrizio Corona, che nel 2018 venne zittito dalla Blasi in diretta tv. Ora l’ex paparazzo è pronto a raccontare tutta la verità.

Fabrizio Corona su Totti e la Blasi: “È giunto il momento della verità”

Ormai ogni giorno ne esce una nuova sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi che, a quanto pare, non hanno chiuso la loro relazione proprio pacificamente.

In queste ore il web è in subbuglio, dopo le parole rilasciate da Totti al Corriere della Sera, a cui ha rilasciato la sua prima intervista dopo l’annuncio della separazione dalla ex moglie.

Si parla di tradimenti passati, di “furto” di Rolex, litigate e poca voglia di salvare la relazione: insomma, quello che traspare è un ritratto di Ilary Blasi non poco negativo, anche se il Pupone è consapevole di avere metà della colpa per la fine del loro matrimonio.

In questo clima un po’ teso, ecco che arriva o meglio ritorna Fabrizio Corona, che gongola per tutto quello che sta succedendo. Vecchio antagonista della coppia, Corona ha subito pubblicato su Instagram delle stories, in cui si scaglia contro Totti e Ilary, che definisce “Caro pupone e cara caciottara”.

L’ex paparazzo sappiamo tutti che nel 2018 fu ospite al Grande Fratello Vip, per parlare con l’ex Silvia Provvedi all’epoca concorrente. Di quella puntata resta una scena epica, in cui Ilary Blasi lo asfalta per aver diffuso voci di tradimento da parte di Totti con Flavia Vento, poco prima del loro matrimonio.

Ora, dopo tutto quello che sta succedendo tra Totti e Ilary, Corona si sente pronto a dire la verità.

Le parole di Fabrizio Corona su Ilary Blasi e Francesco Totti

Fabrizio Corona avvisa tutti i suoi follower sulle prossime rivelazioni che potrebbe fare su Totti e Ilary, cosa che stava forse aspettando da tanti anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FABRIZIO CORONA (@fabriziocoronathereal)

Secondo l’ex paparazzo, come scrive lui stesso nel suo post, l’attacco di Ilary nel 2018 era già una frecciatina per il marito Francesco Totti, una vendetta.

Ma ora, secondo Corona, sta uscendo fuori la vera essenza di Ilary Blasi, accusata insieme al marito di aver solo costruito una storia d’amore, che è sempre stata finta e mandata avanti da interessi comuni.

Parole forti, tipiche di Fabrizio Corona, che a quanto pare tornerà sui suoi passi presto per rivelare nuove indiscrezioni. Saranno poi vere?