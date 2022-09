Kabul: un elicottero Black Hawk si schianta durante un volo di prova

Un video pubblicato online mostra come un elicottero Black Hawk, di equipaggiamento statunitense, si è schiantato durante una presunta esercitazione da parte dei talebani a Kabul. Ecco cosa è successo.

A Kabul un incidente ha ucciso tre persone, che facevano parte dell’esercito talebano: un elicottero Black Hawk, uno di quelli lasciati dagli USA in Afghanistan, si è schiantato a terra durante un’esercitazione.

L’incidente sta facendo il giro del web, in quanto sta girando un video girato proprio in quel momento da qualcuno sul post. Ecco il video e cosa si dice su questo incidente.

Un elicottero Black Hawk, realizzato negli Stati Uniti d’America, è caduto a Kabul uccidendo tre membri dell’equipaggio afghano, che a quanto pare era nel bel mezzo di un’esercitazione.

È quanto comunica il ministero della Difesa talebano proprio in queste ore, dopo che un video non verificato è stato pubblicato online sui social network e sta facendo il giro del mondo.

#AFG Taliban ordered US-trained pilots who remained in Afghanlatan to train new recruits under pilot training scheme. They have since lost several helicopters‌ in training flights. Each of these helicopters costs $30-35 millions and takes manufacturers years to deliver. pic.twitter.com/fOr1AFONiw

— BILAL SARWARY (@bsarwary) September 10, 2022