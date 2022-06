Charlene di Monaco senza freni, demolisce Charlotte Casiraghi | Che umiliazione

Charlene di Monaco, altro colpo di testa la principessa monegasca. La moglie di Alberto umilia pubblicamente Charlotte Casiraghi. Che delusione per la figlia di Carolina di Monaco! Si accende nuovamente l’astio nella famiglia Grimaldi.

Non smette di essere al centro dell’attenzione Charlene Wittstock. La moglie di Alberto II demolisce così Charlotte Casiraghi. Ecco lo sgarbo che ha fatto alla figlia di Carolina di Monaco.

Charlene e Charlotte ai ferri corti

Charlene Wittstock è la famosa e chiacchieratissima moglie di Alberto II, il sovrano monegasco, mentre Charlotte Casiraghi è la secondogenita di Carolina di Monaco, sorella di Alberto, e del defunto Stefano Casiraghi.

Le due reali monegasche sono sempre andate d’accordo e come testimoniano anche le fotografie scattate in passato in numerosi eventi pubblici e ufficiali, zia e nipote hanno sempre avuto un rapporto meraviglioso almeno fino a quando la moglie di Alberto ha deciso di fare uno sgambetto clamoroso alla bella Charlotte umiliandola pubblicamente non solo davanti al Principato ma davanti a tutto il mondo.

Charlene torna ad essere nuovamente e prepotentemente protagonista di gossip e pettegolezzi ma a far parlare però questa volta non è la sua salute o i sui problemi con Alberto bensì lo sgarbo fatto alla figlia di Carolina, altra sua rivale a corte. Vediamo che cosa ha combinato questa volta la Wittstock.

Charlotte Casiraghi umiliata pubblicamente

Sembra non scorrere buon sangue tra Charlotte Casiraghi e Charlene Wittstock. Zia e nipote sarebbero ai ferri corti. Sapete che cosa ha combinato la moglie di Alberto II? Ha fatto uno sgarbo clamoroso alla nipote prediletta del marito.

Charlotte Casiraghi non la perdonerà mai. Ma che cosa ha combinato di così grave la principessa sudafricana? Ebbene, i rancori tra zia e nipote risalgono a qualche anno fa quando, in occasione della nascita di Jacques e Gabriella, i due gemellini che la Wittstock ha avuto da Alberto II, Charlotte, che era così legata allo zio e alla stessa Charlene, non è stata scelta come madrina del futuro erede al trono monegasco.

Al suo posto Charlene ha preferito Christopher Levine Junior, un cugino di suo marito. La principessa sudafricana ha così rotto la tradizione della famiglia Grimaldi che prevede che i nascituri dei componenti principali della più importante dinastia monegasca abbiano come madrina o padrino di battesimo, i parenti più prossimi dei reali.

Secondo quanto riportato da un insider alla rivista Closer, Charlotte sarebbe rimasta malissimo per questa mancata designazione da parte di Charlene e da quel momento i rapporti tra di loro si sarebbero raffreddati.

Tuttavia, la figlia di Carolina di Monaco ha avuto la sua rivincita: è stata scelta come madrina di Zelda Lafon, la figlia di Tim Lafon and Jill Bauwens. Quest’ultima è la direttrice creativa di The Kooples, uno e-shop di moda conosciuto in tutto il mondo.