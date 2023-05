Charlene di Monaco, sbuca la foto prima dei ritocchi: irriconoscibile senza botox

Charlene di Monaco prima dei ritocchi estetici. Spunta la foto del suo passato. Ecco com’era la principessa di Monaco: un’altra persona. Praticamente irriconoscibile.

La principessa di Monaco, moglie di Alberto II, qualche anno fa. La foto vi lascerà senza parole. Ecco com’era la reggente monegasca prima della chirurgia estetica. Farete fatica a riconoscerla.

Charlene di Monaco e il Principe Alberto: storia di una favola (quasi) a lieto fine

Tra le coppie reali più chiacchierate del mondo c’è sicuramente quella formata da Charlene di Monaco e Alberto II. La ex nuotatrice sudafricana e il rampollo di casa Grimaldi sono sposati dal 2011 ma stanno insieme da quasi 15 anni.

Sicuramente di loro si è tanto parlato non solo per la fama ma soprattutto per i problemi familiari e coniugali che fino a qualche mese fa hanno tenuto tutti col fiato sospeso.

Si è spesso parlato di separazione e divorzio imminente tra i due coniugi monegaschi a causa delle continue infedeltà di lui. Chi ben conosce la storia di Alberto di Monaco sa che il figlio di Grace Kelly è da sempre un affascinante latin lover.

Ha avuto tante donne belle e famose come compagne e anche tanti figli illegittimi che oggi sono però stati riconosciuti e quindi parte integrante della famiglia reale. Con Charlene Wittstock, Alberto ha costruito invece una famiglia, quella “ufficiale”, che ancora tutt’oggi fa parlare. I due reggenti hanno messo al mondo i gemellini Jacques e Gabriella, futuri eredi della Corona.

Sicuramente, le infedeltà di Alberto hanno fatto tanto soffrire la principessa sudafricana che in molte occasioni è apparsa con un volto triste e spento. La sua bellezza resta però comunque immutata.

A proposito di bellezza, avete mai visto qualche scatto del passato di Charlene? La meravigliosa sudafricana è praticamente irriconoscibile. Ecco come era prima della chirurgia estetica.

La reggente sudafricana prima dei ritocchi estetici: ecco la foto che lascia senza parole

Charlene è oggi una quarantacinquenne affascinante, una donna con un sorriso smagliante e degli occhi così profondi capaci di parlare da soli. Eppure il suo sguardo in più occasioni ha raccontato la vita di una donna triste e affranta a causa soprattutto delle infedeltà coniugali del marito. Per mesi i mass media hanno parlato di un divorzio miliardario tra i coniugi, cosa che fortunatamente non è però avvenuta.

Pare infatti che marito e moglie abbiano risolto i loro problemi di coppia e che oggi siano sereni e felici con i figli, Jacques e Gabriella, più che mai. Charlene ha attirato sicuramente le attenzioni di Alberto ormai quasi 15 anni fa, non solo per il suo cuore generoso e la sua dolcezza ma senza dubbio anche per la sua bellezza.

Avete visto che donna affascinante è infatti la bella reggente di Monaco? Eppure, secondo alcune indiscrezioni, senza nessun necessario motivo, Charlene si è sottoposta a diversi ritocchini estetici per mantenersi sempre giovane e bella.

Se confrontiamo le foto di oggi con quelle del passato, è possibile notare delle clamorose differenze. Volete vedere come era prima dei ritocchi estetici? Ecco la foto che vi stupirà.

In questa immagine potete osservare non soltanto una Charlene decisamente più giovane ma anche molto più semplice e naturale di oggi. Vedete per esempio come il viso paffutello e le labbra sottili sono diverse da oggi? Attualmente la moglie di Alberto ha sicuramente delle labbra più carnose, una fronte più levigata e zigomi più rimpolpati, segno che anche lei ha ceduto al fascino del bisturi.

Secondo alcune fonti vicine alla famiglia reale, la ex nuotatrice avrebbe deciso di ricorrere alla chirurgia estetica dopo il periodo buio vissuto a causa di alcuni problemi di salute.

Nel 2021 ricorderete tutti che la Wittstock è stata ricoverata prima in Sudafrica e poi in Svizzera per una infezione che ha messo in serio pericolo la sua vita. Le foto di quel periodo sono drammatiche e raccontano di una Charlene distrutta fisicamente e mentalmente con 10 kg in meno, il viso scavato e gli occhi infossati.

Forse proprio per recuperare tonicità e luminosità, la principessa ha deciso di cedere al fascino della chirurgia. In ogni caso, prima e dopo, resta comunque una donna bellissima.

Qualche anno fa era splendida nella sua semplicità, oggi a 45 anni, è una donna matura che sembra però una ragazzina visto il suo aspetto giovane e fresco. La moglie di Alberto II continua ad essere indubbiamente un’icona di eleganza e bellezza. Il suo modo di vestire, il suo taglio di capelli e il make-up semplice che la rende ancora più bella, sono copiati e imitati da parte delle donne di tutto il mondo.