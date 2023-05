Col trucco del limone le formiche non faranno ritorno: spariranno subito da casa

Scopri come eliminare definitivamente le formiche da casa con il trucco del limone. Ti bastano dell’acqua e un limone.

Con l’arrivo della bella stagione aumenta anche la voglia di stare all’aperto, magari con un bel pranzo in giardino. Abbiamo preparato tutto e stiamo per iniziare a mangiare, e proprio in quel momento compaiono loro: le formiche. Per fortuna, c’è un trucco efficace per liberarsi di questo inconveniente. Ti basterà un limone. Vediamo.

Primi passi per eliminare le formiche

Innanzitutto, per eliminare le formiche dobbiamo capire da dove arrivano, e quindi in che punto della casa si è creato il formicaio. Le formiche sono insetti sociali che vivono in colonie e sono in grado di colonizzare diverse aree, incluso il tuo spazio domestico. La loro presenza in casa può essere dovuta a vari fattori, tra cui la ricerca di cibo, acqua o riparo.

L’elemento fondamentale per eliminarle è la pulizia: dobbiamo rimuovere prontamente qualsiasi briciola o rimasuglio di cibo rimasto a terra ad esempio per il passaggio di animali domestici o bambini piccoli. Le formiche, infatti, sono attratte dal cibo e dalle briciole che si trovano in giro per la casa.

Sebbene tu possa pulire regolarmente la tua casa, piccole quantità di cibo possono ancora rimanere su superfici come il pavimento, il bancone della cucina o la tavola. Per questo, dobbiamo eliminare tutti gli elementi che potrebbero essere la causa dell’arrivo delle formiche, in particolare residui di cibo o briciole.

Inoltre, le formiche possono anche essere attratte dalle tue piante d’appartamento, che forniscono loro una fonte di zucchero e sostanze nutrienti. Questi insetti, poi, cercano spesso riparo nelle zone della casa che sono calde e umide, come il bagno o la cucina. Se hai perdite d’acqua o umidità in casa, potresti attirare involontariamente queste creature indesiderate.

Infine, le formiche possono semplicemente entrare in casa attraverso fessure o aperture nei muri, nelle finestre o nelle porte. Anche se hai un’ottima igiene in casa, le formiche possono comunque trovare un modo per entrare.

Per evitare la formazione di formiche in casa, assicurati di tenere la tua casa pulita e di conservare il cibo in contenitori ermetici. Ripara le perdite d’acqua e cerca di limitare l’umidità. Sigilla eventuali fessure o aperture che potrebbero consentire alle formiche di entrare in casa.

Come pulire per evitare la formazione di formiche: il trucco del limone

Dopo aver rimosso le formiche, dobbiamo pulire la zona in cui si sono formate in modo che non tornino. Per farlo, possiamo usare degli ingredienti naturali ma molto efficaci. Ad esempio, creiamo una miscela per lavare i pavimenti utilizzando dell’acqua a cui uniamo dell’olio essenziale di limone. In alternativa, possiamo inserire nell’acqua direttamente del succo di limone con le bucce.

Il limone, infatti, è un ottimo repellente per le formiche. Questo ingrediente contiene una sostanza chiamata acido citrico, che è tossica per le formiche. Inoltre, il forte aroma del limone agisce come un repellente naturale, inibendo le formiche dal seguire le tracce di feromoni lasciate da altre formiche che hanno già individuato il cibo.

Spruzzare succo di limone o posizionare scorze di limone nei punti in cui le formiche entrano in casa può quindi essere un’efficace soluzione per tenere lontane queste fastidiose creature.

Un’alternativa al limone è il sale. Possiamo mettere del sale nella zona del formicaio e nei punti in cui le formiche tendono ad entrare dall’esterno. Altro rimedio naturale è la menta. Possiamo impiegarla mettendo le foglie in delle bustine da tè che disporremo sempre in prossimità del formicaio. Oppure, si possono semplicemente sbriciolare le foglie secche di menta.

Anche l’alloro funziona perfettamente contro le formiche, e ancora una volta è sufficiente disporre le foglie in punti strategici.