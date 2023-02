Valerio Braschi, lo ricordate a MasterChef? Oggi è irriconoscibile | FOTO

Valerio Braschi, ricordate l’enfant prodige di MasterChef? L’ex vincitore del noto cooking show italiano oggi è una persona diversa, è diventato così. Ve lo mostriamo.

Il giovane chef diventato famoso per la sua partecipazione e poi per la sua vittoria al cooking show, MasterChef si è trasformato. Paffutello e giovanissimo allora, oggi è un uomo bellissimo e completamente diverso rispetto al passato. Ecco come è diventato.

Valerio Braschi, il giovane prodigio della cucina italiana

25 anni, proveniente da Sant’Arcangelo di Romagna, Valerio Braschi si è fatto conoscere per la sua partecipazione nel 2017 a MasterChef Italia. Nel cooking show si è distinto per le sue doti da vero chef, seppur giovanissimo, riuscendo a conquistare addirittura la vittoria e sbaragliando la concorrenza.

Da quando si è conclusa la sua esperienza nel noto programma di cucina, di strada Valerio ne ha fatta. Oggi è il titolare di un ristorante che si trova nel cuore di Roma, Ristorante 1978, e che è tra i migliori da provare, secondo le indicazioni rilasciate dalle guide di esperti culinari.

A MasterChef lo ricorderete sicuramente timido e impacciato. Giovane paffutello, riccioluto, il suo viso è indimenticabile. Forse proprio per queste sue caratteristiche caratteriali ed estetiche, era riuscito, Valerio, a conquistare anche il cuore del pubblico.

Oggi Braschi è un uomo grande e maturo. E’ cresciuto il giovanotto di MasterChef ed è diventato un cuoco affascinante, tra i più belli del settore culinario italiano. Avete visto la sua trasformazione? Valerio è dimagrito tantissimo.

La trasformazione del vincitore di MasterChef

Era poco più che ventenne Valerio Braschi quando nel 2017 vince il cooking show italiano, MasterChef, portando a casa a un cospicuo montepremi e la possibilità di addentrarsi a pieno titolo nel mondo della cucina.

Nella trasmissione famosa in tutta il mondo, si è fatto conoscere per la sua passione per l’arte culinaria ma anche per il suo carattere fragile e dolce al contempo. Paffutello, riccioluto, con un viso da pacioccone, Valerio Braschi ha intenerito tutti con la sua aria da bravo ragazzo. E in effetti bravo ragazzo lo è davvero.

La sua caparbietà e il suo amore per la cucina gli hanno consentito di aprire un noto ristorante nel centro di Roma che è visitato ogni giorno da italiani e stranieri. Piatti ricercati e particolari quelli che Valerio serve ai suoi clienti che ritornano da lui non solo per la sua cucina ma anche per la sua disponibilità.

Braschi è una macchina da guerra. Non si ferma un momento, l’ex vincitore di MasterChef: mai giorni di ferie o di vacanze, è sempre nel suo ristorante proprio perché ama alla follia il suo lavoro.

Oggi Valerio è un imprenditore culinario affermato e anche un uomo molto affascinante. Avete visto la sua trasformazione? Davvero incredibile. Innanzitutto, possiamo notare dalle fotografie che consentono di fare il confronto poco più sotto, come abbia perso molto peso.

È diventato davvero molto magro Valerio che, proprio come ha sempre affermato, è un grande sostenitore della dieta mediterranea, la stessa che ha seguito con attenzione lui, consentendogli di raggiungere l’attuale peso forma. Bello come il sole, si può considerare sicuramente uno chef dal fascino indiscusso.