Charlene di Monaco, dopo anni stravolge il suo look: è irriconoscibile

Charlene di Monaco stravolge il suo look: sembra che a distanza di anni abbia stravolto il suo look. Sembra infatti essere irriconoscibile. Tutto quello che c’è da sapere qui di seguito.

Un cambiamento radicale per la moglie di Alberto di Monaco, dopo tanti anni caratterizzati sempre dallo stesso tipo di look. Modifiche apportate anche al suo modo di fare. Charlene Wittstock ha deciso di eseguire un mutamento netto, per quanto riguarda la sua capigliatura. In modo particolare ha fatto cambiare il colore dei suoi capelli, ma questa è solo una delle novità che la riguardano. I dettagli nelle prossime righe.

Charlene di Monaco stravolge il suo look: la trasformazione di Charlene

Come accennato poco fa si parla del look, o meglio, del nuovo look di Chalene di Monaco, soprattutto se si parla della sua chioma.

Il cambio di tonalità della chioma di Charlene non è l’unico aspetto che ultimamente ha messo in risalto la consorte di Alberto, però.

In particolar modo entrambi di recente si sono mostrati in occasione dell’incoronazione di Re Carlo d’Inghilterra.

Lei indossava un abito tradizionale che porta il nome di Peplo, ma aveva ancora i suoi classici capelli biondi. Lui ingessato e composto, in uno degli eventi più importanti avvenuti ultimamente.

Il pubblico ha potuto così ammirare un tipo di atteggiamento non consono ad una coppia, quando si mostra in eventi pubblici e speciali come questo.

Come vedremo infatti, in questa occasione, l’atteggiamento della coppia è stato freddo e distaccato, a differenza di un altro evento dove invece la coppia ha mostrato una complicità mai vista in passato, almeno in pubblico, unita ad atteggiamenti teneri e amorevoli. Ma cerchiamo di capire meglio cosa intendiamo dire e di quali eventi stiamo parlando.

Charlene di Monaco stravolge il suo look: cosa è accaduto dopo l’incoronazione a Londra

Nel corso dell’incoronazione londinese riguardante Re Carlo, Charlene e Alberto di Monaco sono apparsi alquanto distanti tra di loro. Lei inoltre sembrava piuttosto disorientata e malinconica, un atteggiamento che ha lasciato piuttosto perplessi i sudditi presenti, come pure gli altri ospiti.

In riferimento a un altro tipo di evento a cui la coppia ha poi partecipato in seguito, i due si son visti in una versione totalmente differente. Un mutamento che si è notato non soltanto per quanto riguarda l’atteggiamento mostrato uno verso l’altra, ma pure per via del cambio di immagine di Charlene.

Alberto e sua moglie si mostrano mentre si tengono per mano a lungo, guardandosi negli occhi con estrema tenerezza e avendo sempre un gran sorriso sui loro volti.

Ma per l’esattezza dove si è verificato questo cambiamento così sorprendente? Lo vedremo qui di seguito.

La terza edizione inerente il Gala dedicato alla Callas

Un vero e proprio premio ci voleva, per riuscire a vedere una scena inusuale e sbalorditiva: Alberto di Monaco e Charlene Wittstock che si recano mano nella mano a questo nuovo importante evento, per ricevere il premio con l’effigie di Maria Callas.

La coppia l’ha ricevuto per via del suo grande impegno mostrato nei confronti delle numerose cause di beneficenza che amano svolgere con assiduità.

In un lasso di tempo breve il loro modo di comportarsi in pubblico ha subito delle considerevoli modifiche, se si pensa che solo pochissimo tempo prima erano apparsi piuttosto freddi fra di loro. Tutto questo si è visto chiaramente quando il Re Carlo ha ricevuto l’incoronazione.

Successivamente la celebre coppia ha partecipato a un altro avvenimento molto speciale. Si parla del Gala che si verifica in correlazione alla grande Maria Callas.

È sicuramente ancora prematuro pensare a un cambiamento totale e duraturo, per quanto concerne i rapporti tra il principe e la principessa di Monaco. In ogni caso ciò che si è visto durante questo gala, è un qualcosa di talmente stupefacente che ha lasciato tutti a bocca aperta. Un avvenimento sorprendente, se si pensa a come si sono sempre mostrati i due in occasione di altre serate ufficiali.

All’attuale edizione del Maria Callas Gala&Awards, marito e moglie sono giunti tenendosi per mano.

Una terza edizione che si è verificata esattamente all’Opera di Montecarlo, basata fondamentalmente sulla musica lirica associata alla solidarietà.

I due non rappresentano gli unici invitati che hanno ricevuto una premiazione, considerando che l’ha avuta anche quella che si ritiene come la miglior cantante a livello mondiale: Nana Mouskouri.

Charlene ora è castana

In questa occasione Charlen ha indossato uno sfarzoso abito sui toni del blu notte. La peculiarità che ha sorpreso tutti e che la caratterizzava, era dovuta dal cambiamento di colore dei suoi capelli: dal solito biondo in versione platino a un castano piuttosto scuro.

Ulteriori particolari che ha mostrato in tale evento riguarda il suo mostrarsi affettuosa nei confronti del marito Alberto, oltre agli orecchini costituiti da diamanti che impreziosivano i lobi delle orecchie con la loro forma floreale.

Un ulteriore dettaglio piuttosto strano per Charlene, quello di mostrare le unghie laccate di smalto scuro.

Una principessa che in questa circostanza non appariva per niente triste, come invece in tante occasioni si è vista.

Questo è senza alcun dubbio un enorme mutamento che ha coinvolto prima di tutto Charlene, visto che riguarda non soltanto l’aspetto estetico ma pure il suo modo di comportarsi.

Da parte sua pure il principe Alberto si è mostrato in una maniera assai differente da quella che si poteva vedere di solito.

Quanto durerà questo idillio pubblico tra i due? In tanti se lo stanno domandando.

Da quanto detto sinora si evince il cambiamento di Charlene e non solo da un punto di estetico, ma anche da un punto di vista comportamentale. Cambiamenti questi che sono lampanti e che hanno sicuramente fatto parlare, dal momento, che come detto in due eventi diversi si sono avuti comportamenti del tutto diversi, opposti. Quanto durerà tutto questo? Come si dice in questi casi, chi vivrà vedrà.