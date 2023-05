Re Carlo III e la Regina Camilla sono ufficialmente incoronati

La Gran Bretagna e tutto il mondo hanno gli occhi puntati sull’incoronazione di Re Carlo III e sua moglie, la Regina Camilla, che stanno per arrivare a Buckingham Palace, con il corteo ufficiale.

È ufficialmente accaduto: per la prima volta, dal 1953, la Gran Bretagna e tutto il Commonwealth celebra l’incoronazione del nuovo monarca, ovvero Re Carlo III, che è l’erede e successore della defunta Regina Elisabetta II.

Con lui è stata incoronata nell’Abbazia di Westminster anche la Regina Camilla, con una cerimonia solenne ma rivista, per volere del Re, rispetto a quella classica che investì l’allora giovane Elisabetta.

Re Carlo III ufficialmente incoronato: la cerimonia

Questa mattina è partito il solenne corteo che ha portato poi alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra e di sua moglie Camilla, che hanno sfilato per le strade di Londra, a bordo di una carrozza cerimoniale molto più moderna e comoda, rispetto a quella in cui ora siedono per arrivare a Buckingham Palace, ovvero il Gold State Coach settecentesco.

Dopo l’ingresso di tutti i componenti della famiglia, tra cui i fratelli di Carlo, Anna ed Edoardo, anche Harry ha preso parte alla celebrazione, ma non dalle posizioni privilegiate riservate alla Royal Family.

La prima a sfilare lungo la navata di Westminster è stata la Regina Camilla, seguita dal Re Carlo III e dai Principi di Galles William e Kate, insieme ai loro figli, tra i quali il primogenito George che ha accompagnato il nonno accompagnando il suo regale mantello.

Il rituale è stato celebrato con qualche modifica, partendo dal riconoscimento, che rievoca un’antica introduzione al popolo, seguito dal giuramento di Re Carlo III, con la parata delle insegne reali e dei simboli.

Dopo di che c’è stato l’antico rito dell’unzione, durante il quale il sovrano viene unto con l’olio santo, come consacrazione religiosa della sua posizione reale.

La fase più importante, ovvero l’investitura, ha suggellato l’incoronazione vera e propria, con la deposizione di un ricco mantello sulle spalle del Re, e sul capo la Corona di Sant’Edoardo. L’arcivescovo ha urlato la nota frase “God Save The King”, seguito da tutti i presenti nell’abbazia.

Commozione poi nel momento in cui William, il Principe di Galles, si è inginocchiato ai piedi del padre Re Carlo III, pronunciando un giuramento di fedeltà e lealtà nei confronti del sovrano.

Poi è toccato alla Regina Camilla, con un cerimoniale dedicato alla sua incoronazione, più rapido, suggellato dalla corona della Regina Maria, moglie di Giorgio V.

Il corteo verso Buckingham Palace

Dopo la fine del rito a Westminster, è ufficialmente iniziata la processione verso Buckingham Palace, alla quale Harry non ha partecipato, come non uscirà con tutta la famiglia al balcone del palazzo per salutare la popolazione.

Il Re e la Regina sono scortati a bordo della carrozza Gold State, una Carrozza d’Oro di Stato, costruita nel 1762 e usata per tutte le incoronazioni inglesi nella storia.

I sovrani sono accompagnati da 20 bande scozzesi, numerosi rappresentati militari dei Paesi del Commonwealth e seguiti dai Principi di Galles William e Kate, su una seconda carrozza più piccola, insieme ai loro figli George, Charlotte e Louis.

Un momento imponente, che la Gran Bretagna non viveva da 70 anni e che, nonostante i cambiamenti della società moderna, continua ad essere solenne e seguito da tutto il mondo.

Tra poco, Re Carlo III e la Regina Camilla saluteranno dal balcone di Buckingham Palace i loro sudditi, insieme ai componenti della Royal Family, istante che suggellerà l’ufficialità ancora una volta dell’inizio di un nuovo regno.