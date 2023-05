Il vice ministro degli Esteri cinese ha convocato l’ambasciatore giapponese per esprimere la sua protesta riguardo alla campagna pubblicitaria sulle questioni relative alla Cina che è stata presentata al summit del G7. Durante l’incontro, i leader dei paesi più ricchi del mondo hanno espresso preoccupazione per le tensioni in aumento nel Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale, nonché per la situazione dei diritti umani in Cina, in particolare in Tibet e Xinjiang.

La protesta della Cina potrebbe essere un tentativo di intimidire i Paesi del G7 e scoraggiarli dal parlare apertamente delle violazioni dei diritti umani nella regione. Tuttavia, è importante che la comunità internazionale affronti in modo aperto e trasparente queste questioni al fine di garantire il rispetto dei diritti umani e della legge internazionale.

Sun ha accusato il Giappone di collaborare con gli altri paesi del G7 per diffamare e attaccare la Cina, interferendo negli affari interni del paese e violando i principi del diritto internazionale e gli accordi tra Pechino e Tokyo. In particolare, ha fatto riferimento al comunicato congiunto del 1972 tra Cina e Giappone.

Durante il summit del G7, le nazioni partecipanti hanno emesso un comunicato congiunto in cui hanno sollevato questioni riguardanti la Cina. Il comunicato ha evidenziato le tensioni tra Pechino e il gruppo di paesi ricchi, compresi gli Stati Uniti e ha toccato vari argomenti tra cui le rivendicazioni marittime, Taiwan, la coercizione economica e i diritti umani.

Il quotidiano cinese Global Times, che ha il sostegno dello stato, ha definito il G7 un “laboratorio anti-cinese” in un editoriale pubblicato lunedì. Secondo il giornale, gli Stati Uniti stanno cercando di creare una rete anti-cinese nel mondo occidentale e il G7 ne sarebbe un esempio.

L’editoriale ha anche accusato il vertice di interferire negli affari interni della Cina e di diffamare il paese, affermando che ciò dimostra la necessità di un confronto tra i campi.

Il ministero degli Esteri cinese ha espresso una forte opposizione alla dichiarazione del G7 e ha convocato l’ambasciatore giapponese come parte della sua protesta contro il summit.

La Russia, stretto alleato della Cina e oggetto della dichiarazione del G7 riguardante l’invasione dell’Ucraina, ha definito il vertice un “incubatore” dell’isteria anti-russa e anti-cinese.

Inoltre, l’ambasciata cinese nel Regno Unito ha esortato Londra a smettere di calunniare Pechino, dopo che il primo ministro britannico Sunak ha dichiarato che la Cina rappresenta la più grande sfida mondiale per la sicurezza e la prosperità.

Nonostante la forte reazione della Cina, il presidente degli Stati Uniti Biden ha dichiarato di aspettarsi un miglioramento nelle relazioni tra i due paesi “molto presto“. Da parte sua, il G7 comprende anche Canada, Francia, Germania, Italia, oltre a Giappone e Regno Unito.

Sun ha criticato il Giappone per aver agito in modo dannoso per la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina e ha invitato il paese a correggere la sua comprensione di Pechino ad aderire ai principi dei quattro documenti politici tra autorità cinesi e giapponesi.

D’altra parte, l’ambasciatore giapponese in Cina, Hideo Tarumi ha risposto alle accuse sostenendo che è “naturale” per il G7 discutere di questioni di interesse comune e che continuerà a farlo finché Pechino non sarà predisposto a un cambiamento reale.

Il ministero degli Esteri russo ha criticato il vertice del G7 a Hiroshima, definendolo un evento politico che ha pompato dichiarazioni anti-russe e anti-cinesi, e accusando il forum di minare la stabilità globale. La Russia ha reagito alle dichiarazioni dei leader delle democrazie più ricche del mondo, che hanno affermato di non tirarsi indietro dal sostenere l’Ucraina, in un avvertimento al presidente russo Vladimir Putin. La Russia aveva annunciato di aver preso la città orientale di Bakhmut, ma Kiev ha negato questa affermazione.

Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato un comunicato su Telegram in cui ha criticato il G7, affermando che il forum si è “irreversibilmente deteriorato” diventando un “incubatore di iniziative distruttive che minano la stabilità globale, sotto la guida degli anglosassoni.”

La dichiarazione ha anche accusato il G7 di fomentare “l’isteria” anti-russa e anti-cinese. La Russia era precedentemente un membro del G8, ma è stata esclusa dal gruppo dopo l’annessione della Crimea nel 2014.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato presente al vertice del G7 a Hiroshima come ospite, e ha sfruttato l’occasione per chiedere il sostegno dei paesi membri nel mantenere forniture di armi e supporto diplomatico a Kiev durante la guerra con la Russia. Zelensky ha cercato di ottenere il sostegno di altri partecipanti, come il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, ma senza successo.

Il ministero degli Esteri russo, nella stessa dichiarazione, ha accusato il G7 di “flirtare” con Stati non occidentali nel tentativo di ostacolare lo sviluppo dei loro legami con Mosca e Pechino.

Il funzionario russo ha anche voluto esprimere e precisare la sua convinzione che il gruppo dei sette non sia in grado di rappresentare al meglio gli interessi dell’Asia-Pacifico, dell’Asia meridionale, del Medio Oriente, dell’Africa o dell’America Latina.

Le parole del giornale China Daily

Il China Daily, giornale di stato cinese, ha riportato durissime parole che sarebbero state pronunciate dai leader del G7 durante il summit. In un editoriale, il giornale ha accusato il gruppo di adottare una linea ipocrita, dicendo di voler mantenere relazioni aperte con la Cina, ma poi cercando di sormontare economicamente il Paese.

Secondo il giornale, il G7 ha espresso preoccupazione per le questioni relative alla Cina, tra cui le rivendicazioni marittime, il Taiwan, la coercizione economica e i diritti umani, ma ha anche cercato di minare lo sviluppo economico della Cina attraverso politiche commerciali discriminatorie.

Viene sostenuto inoltre affermato che il G7 sta cercando di mantenere la sua posizione dominante nell’economia globale attraverso politiche protezionistiche, impedendo così alla Cina di raggiungere il suo pieno potenziale. Il gruppo dei sette starebbe cercando di mantenere il suo monopolio economico e politico, ma non riuscirà a fermare la Cina nel suo percorso di sviluppo.

Ha riportato riferendosi agli stati Uniti: “gli Stati Uniti hanno lanciato una guerra economica contro lo sviluppo della Cina, Yuji Hosaka, professore alla Sejong University di Seoul, ha affermato che anche gli Stati Uniti e il Giappone hanno beneficiato della rapida crescita della Cina e non è un atteggiamento desiderabile criticare e controllare unilateralmente la crescita economica della Cina .”

Riportando, dopo varie accuse, anche che: “il G7 è disceso in un gruppo di paesi antiquati che si aggrappano al cosiddetto ordine politico internazionale stabilito. Con la comunità internazionale che avanza verso il pluralismo, gli incessanti sforzi del G7 per andare contro la tendenza dei tempi causeranno senza dubbio squilibri e ingiustizie nella comunità internazionale”.