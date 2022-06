La Juventus prepara l’assalto a Koulibaly

Il calciomercato estivo inizierà ufficialmente il primo luglio, ma già da diverse settimane i club hanno iniziato a trattare con i procuratori per battere la concorrenza ed assicurarsi i migliori colpi di mercato.

La Juventus ha di fatto chiuso l’affare Paul Pogba, l’annuncio ufficiale arriverà soltanto a luglio ma i bianconeri hanno raggiunto l’accordo con il giocatore che presto tornerà a Torino per rilanciare la sua carriera nella città dove sei anni fa esplose letteralmente.

Il polpo non sarà di certo l’unico colpo in entrata per i bianconeri che lavorano per portare alla Continassa anche Angel Di Maria, l’ex PSG dovrebbe comunicare a breve la sua decisione ma in casa Juventus rimane molto ottimismo sulla riuscita dell’affare.

Distance on the renewal for Kalidou Koulibaly at Napoli. Juventus remains interested. Napoli wants €40m for the Senegalese defender. @NicoSchira #Juventus #Koulibaly pic.twitter.com/cjIfB1RYS7 — The Juventus Times (@TheJuveTimes) June 6, 2022

Koulibaly, la Juventus sogna il grande colpo

Il centrale senegalese ha comunicato la sua volontà di non rinnovare con il Napoli che ora cercherà di vendere Koulibaly durante questa finestra di mercato per monetizzare il più possibile ed evitare di perderlo a parametro zero nella prossima stagione.

De Laurentiis chiede una cifra intorno ai 30 milioni e la Juventus cercherà di convincere “KK” a sposare il nuovo progetto bianconero ed a comporre una linea difensiva da sogno insieme a Matthijs De Ligt.

Koulibaly sarebbe senza dubbio l’innesto perfetto per la Juventus che andrebbe a rimpiazzare Giorgio Chellini con uno dei difensori più forti e apprezzati dell’intero panorama europeo.

Il senegalese ha tanti estimatori anche all’estero e nei prossimi giorni il Barcellona ed il Manchester City potrebbero formalizzare un’offerta al Napoli.

Difficile ad oggi ipotizzare un “tradimento” così grande da parte di Koulibaly che ha sempre manifestato un grande amore per la città di Napoli e conosce la grande rivalità con la Juventus.

Dopo l’ufficialità del riscatto di Demiral da parte dell’Atalanta, la Juventus può sfruttare il ricavato per dare l’assalto al numero 26 del Napoli che dunque potrebbe decidere di trasferirsi a Torino e rimanere in Italia.