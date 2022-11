I 48 anni di Alex Del Piero, il suo futuro è (forse) ancora alla Juventus

Alessandro Del Piero compie 48 anni, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006 e storico capitano della Juventus il numero 10 è riuscito a farsi amare da tutti gli appassionati di sport per i valori e l’educazione che lo hanno sempre contraddistinto.

A dieci anni esatti dal suo addio allo Juventus Stadium i tifosi continuano a sognare un suo grande ritorno, Alex Del Piero avrà sempre uno spazio speciale nel cuore di ogni tifoso bianconero.



Era il 13 maggio del 2012 quando il capitano di una vita lasciava la sua amata Juventus dopo 19 anni di magie, gol e trofei vinti.

Alex Del Piero non è mai uscito dal cuore dei tifosi bianconeri e la Juventus è rimasta per lo stesso numero 10 una continua fonte di amore e orgoglio.

L‘ex Campione del mondo vive in America da diversi anni ma mai come oggi i bianconeri hanno di nuovo bisogno di lui: dopo dieci anni il ciclo di Andrea Agnelli sembra per la prima volta “scricchiolare” ed il club necessita di una nuova ripartenza, la figura di Alex Del Piero appare senza dubbio la più indicata per trasmettere quella “Juventinità” che nessuno come il numero 10 ha mai rappresentato.

Alex Del Piero ed il possibile ritorno alla Juventus

Dal giorno del suo addio alla il fenomeno italiano ha deciso di aprire un nuovo capitolo della propria vita allontanandosi da Torino e dall’Italia per vivere a Los Angeles.

In questi 10 anni Del Piero si è allontanato dalle sue origini cambiando abitudini, fuso orario e alimentazione ma non ha mai dimenticato la sua vera casa, quella a tinte bianconere.

Il numero 10 infatti, tramite i propri canali social, non perde mai occasione per celebrare le vittorie bianconere dimostrandosi anche a migliaia di chilometri di distanza il primo tifoso della Vecchia Signora.

Nell’anno di maggiore difficoltà della Juventus è forse giusto ripartire da un uomo che conosce l’ambiente come nessun altro e che, soprattutto, ama questa squadra con tutto se stesso.

I presunti disguidi con Andrea Agnelli fanno parte del passato, ed in più occasioni sia Lapo Elkann che la famiglia hanno aperto alla possibilità di un possibile ritorno del capitano di sempre.

Del Piero sembra poter rappresentare oggi quello che Paolo Maldini sta rappresentando per il Milan: spendere poco, comprare bene e soprattutto ripartire dall’amore verso il club.

D’altronde gli addii di Alex e Paolo sono stati simili, qualche polemica iniziale, un rapporto difficile con i piani alti e poi il lento e graduale ricongiungimento perché quando c’è l’amore non esistono ostacoli insuperabili.

Il tempo ha fatto il suo lavoro, ora Del Piero è pronto a riprendersi la Juventus, nel frattempo tanti auguri di buon compleanno campione.