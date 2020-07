Champions League, l'Uefa chiarisce: "Napoli-Barcellona si gioca al Camp Nou"

Napoli-Barcellona si giocherà al Camp Nou come da programma originale. “Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona come previsto”. Ad affermarlo è la Uefa in una dichiarazione all’Ansa.

La Uefa conferma, Napoli-Barcellona si giocherà al Camp Nou

Non sembra disposta a fare un passo indietro, spostando la sede del match di ritorno tra i partenopei e la squadra blaugrana, la Uefa confermando ancora una volta come la città catalana, nonostante l’allerta coronavirus. La dichiarazione arriva dopo le perplessità sollevate dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sulla possibilità di giocare il ritorno degli ottavi

di Champions League contro il Barcellona in un altro Paese e non

in Spagna.

La precisazione del massimo organo continentale arriva dopo le parole pronunciate da De Laurentiis: “Sarà una grande partita. Io telefono, chiedo: è molto imbarazzante. Sento arrivare dalla Spagna delle grandi perplessità e paure e loro fanno finta di nulla. Che ci vuole a dire che non si va a Barcellona ma in Portogallo, in Germania, a Ginevra. È come se stessimo a scuola: alla Uefa non c’è nessuno che sa fare impresa coi soldi nostri. Se hanno deciso che la Champions si fa in Portogallo e l’Europa League in Germania, credo che per gli ottavi possiamo andare in Portogallo o in Germania, non capisco perché rimanere in una città che presenta grosse criticità” aveva dichiarato ai cronisti presenti fuori dall’Assemblea di Lega.

