Champions League, l’Atalanta in campo contro il PSG per la storia

Con Roma, Napoli e Juventus eliminate dalle competizioni europee, sono rimaste solamente due squadre a rappresentarci nelle competizioni europee che termineranno verso la fine di agosto: Atalanta e Inter. Non c’è però da piangere sul latte versato, visto che il loro cammino può ancora essere molto lungo.

Atalanta in campo per la storia

L’Inter di Antonio Conte ha già strappato un biglietto per la semifinale di Europa League battendo per due a uno i tedeschi del Bayer Leverkusen. Tutti gli occhi, però, sono puntati sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini che proverà a qualificarsi per le semifinali di Champions League, affrontando il Paris Saint Germain di Mbappè e Neymar. Se i pronostici sono sicuramente tutti a favore dei francesi, i numeri, e soprattutto le assenze, lasciano ai bergamaschi più di qualche speranza. In primis, c’è da considerare lo stato di forma: l’Atalanta sta vivendo un momento magico, giocando un calcio spettacolare mentre il Paris Saint Germain invece, non gioca una partita ufficiale (tolta la finale di Coppa di Francia) dall’inizio del lockdown. Poi ci sono le assenze: alla squadra guidata da Thomas Tuchel mancheranno infatti Di Maria, Kurzawa e Marco Verratti, mentre la stella Mbappè sarà in dubbio fino all’ultimo minuto. Ecco perché l’Atalanta, che ha dimostrato di non avere paura di nessuno, può davvero farcela. E scrivere ancora una volta, una pagina di storia del calcio italiano.