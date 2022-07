Cento lire, se conservi ancora queste ti intaschi 200.000 euro | Puoi comprarci un villone

100 lire Minerva del 1954 con la scritta “prova”: se hai conservato questa moneta sei ricco. Puoi rivenderla ed acquistarci un villone da 200.000 euro.

Gli appassionati e gli esperti di numismatica sono sempre alla ricerca delle monete più rare e preziose. Acquistare o detenere in casa o nella propria cassetta di sicurezza certe monete è un vero e proprio investimento ed un’opportunità di guadagno. Non tutti ne sono al corrente.

Per questo, bisogna prestare massima attenzione alle monete che si reperiscono in qualche cassetto della propria abitazione. C’è una moneta da 100 lire che ne può valere ben 200.000 euro. Potresti conservarla in casa in qualche cassetto e non sapere che si tratta di una vera e propria fortuna. Ha un valore di 200.000 euro e puoi permetterti di acquistare un villone.

Cento lire: ecco quanto possono valere. Una vera fortuna!

Si tratta di una vecchia moneta da 100 lire e potresti essere tu il prossimo fortunato. Si tratta di una monetina che rappresenta un ricordo dell’infanzia, ma potrebbe rappresentare una vera e propria fortuna per il detentore.

Spesso troviamo qualche monetina o cimelio in metallo nascosto in qualche cassettino o borsellino, ma non ci rendiamo conto che si potrebbe trattare di una vera e propria opportunità di guadagno.

Il mercato della numismatica riserva tante sorprese dato che gli errori di conio sfuggiti all’attento controllo della Zecca possono fare la differenza e la felicità di qualche fortunato.

Molti collezionisti ed esperti di numismatica sono alla ricerca di una moneta rara e preziosa: stiamo parlando delle 100 Lire Minerva del 1954 in Acmonital con la scritta “prova”. In circolazione ce ne sono davvero pochissimi pezzi e sono classificare come “Rare R3”.

Come si presentano queste monete da 100 lire Minerva? Sul dritto la moneta presenta una testa di Italia coronata di alloro e sono presenti le firme di Romagnoli e Giampaoli INC. Inoltre, la moneta presenta la scritta REPVBBLICA ITALIANA. Nell’altra faccia della moneta si trova la raffigurazione della Dea Minerva che si allunga verso l’albero di alloro e impugna una lancia.

Cento lire Minerva: quanto vale questa moneta?

La moneta 100 lire Minerva del 1954 con la scritta “prova” ha un valore che sfiora i 200.000 euro se in perfetto stato di conservazione. in giro ce ne sono davvero pochissimi pezzi. Per chi è fortunato ad aver conservato questa moneta in ottimo stato (“fior di conio”) può rivenderla e acquistare un villone. La sua quotazione è di circa duecentomila euro.