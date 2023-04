Quanto bisogna guadagnare per stare bene in Italia? I soldi che fanno la felicità

Ecco quanto bisogna guadagnare per vivere in Italia. Se raggiungete queste cifre potete arrivare tranquillamente alla fine del mese.

Facciamo il punto della situazione sugli attuali guadagni medi degli italiani e vi sveliamo quanto si dovrebbe guadagnare per vivere in Italia in modo sereno.

Quanto guadagnano in media gli italiani

La crisi in Italia sta assumendo connotati mai visti prima dalle nuove generazioni. Tra la pandemia e la guerra tra Russia e Ucraina, i prezzi sono aumentati moltissimo e rendono difficile ai cittadini del nostro Paese arrivare alla fine del mese.

Ormai il costo della vita in Italia è di molto superiore rispetto a quello di qualche anno fa. Ora i cittadini si chiedono quanto si dovrebbe guadagnare per vivere in Italia senza pensieri.

Dovete considerate che, in base a quanto rilevato dall’ISTAT, lo stipendio medio nel nostro Paese è di circa 1327 euro al mese. Con questa cifra, specialmente al nord Italia, si farebbe davvero molta fatica ad arrivare tranquillamente alla fine del mese.

Sempre secondo l’indagine dell’ente, ciascun italiano chiederebbe ai propri genitori, di solito pensionati, circa 280 euro al mese come sostegno economico.

Soltanto per riuscire a pagare l’affitto o il mutuo, la spesa alimentare e medica, per mantenere il proprio mezzo di trasporto e pagare le bollette, quindi, un italiano spenderebbe in media 1500 euro ogni mese.

Si può dedurre facilmente che con difficoltà riesca a mettere soldi da parte e possa pagarsi le vacanze. Vista la situazione estrema nella quale molti italiani si trovano, di seguito vi sveliamo quanto guadagnare per vivere in Italia in modo sereno.

Quanto bisogna guadagnare per vivere in Italia

ISTAT ha rilevato qual è lo stipendio medio degli italiani e le ricerche hanno messo in evidenza come si tratti di una cifra con la quale è difficile arrivare alla fine del mese.

In generale, dunque, per vivere bene in Italia bisognerebbe guadagnare all’incirca 2000 euro per persona, se si vive al nord e si vive in un appartamento condiviso. Naturalmente, in città come Milano la cifra necessaria potrebbe aumentare esponenzialmente.

La cifra si mantiene sui 1800 euro a persona al centro, mentre al sud si può vivere anche con 1200 euro a persona. Se il calcolo viene fatto a famiglia, ovviamente la situazione cambia e le cifre in questione si possono raddoppiare o triplicare.

In generale, possiamo affermare che per vivere bene in Italia bisognerebbe guadagnare circa 2500 euro al mese al nord e 1500 euro al sud. Naturalmente, non è possibile stabilire una cifra oggettiva, in quanto il concetto di benessere varia a seconda del soggetto e della sua famiglia.

Ci sono persone che riescono a vivere dignitosamente al sud con 1000 euro e altre che non riescono ad arrivare alla fine del mese al nord Italia con 3000 euro. Tutto dipende dal proprio stile di vita e dalle proprie aspirazioni.

Gli esperti ora prevedono che queste cifre possano variare e aumentare o diminuire a seconda della situazione italiana che si configurerà prossimamente. La crisi scoppiata dal 2020, infatti, ha segnato notevolmente le cifre che bisogna guadagnare mensilmente per vivere bene in Italia.