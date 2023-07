“C’è una bomba sull’aereo”, ma è un falso allarme: denunciata una donna

La vicenda che stiamo per raccontarvi può avere dell’incredibile, eppure è successa. Il tutto per non perde un volo. Ad esser denunciata è stata una passeggera.

La donna stava rischiando di perdere il volo ed ha visto, come escamotage più opportuno per lei, quello di annunciare un allarme bomba. Vediamo, nel dettaglio, ciò che è successo.

Pisa, allarme bomba in aeroporto

Si sa che quando bisogna prendere un aereo, bisogna arrivare in aeroporto con largo anticipo, perché l’imprevisto può esser dietro l’angolo e si rischia, poi, di perdere definitivamente il proprio volo. La storia che stiamo per raccontarvi è successa per davvero all’aeroporto di Pisa.

Una passeggera, in ritardo nel prendere il suo volo, ha avuto la brillante idea di “creare” una situazione per la quale le sarebbe stato possibile guadagnare tempo sul volo che stava per partire. Ha pensato bene, infatti, di far scattare un allarme bomba, del tutto falso, in modo da poter bloccare il volo e ritardandone così il decollo.

La stessa infatti, ha denunciato la presenza possibile di un ordigno a bordo, facendo così scattare l’allarme e bloccando, per un’ora, il traffico aereo totale dell’aeroporto quanto portare anche all’evacuazione dell’intera struttura stessa, sempre in via del tutto precauzionale. A riportare la notizia è stata “Toscana Aeroporti”, la società che gestisce anche lo scalo pisano.

Il volo era un Ryanair FR 00587 in partenza da Pisa per Londra Stansted e, come anche l’aeroporto stesso, per un’ora sono stati bloccati e chiusi “per procedere a tutte le opportune verifiche di sicurezza” – come descritto nel comunicato diffuso dalla stessa società. Stando a quanto riportato dal quotidiano “La Nazione”, la passeggera che aveva denunciato la bomba, non solo alla fine non si è imbarcata, ma è stata anche denunciata per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.

Ma era tutto falso

“Per ragioni precauzionali di sicurezza, l’aeroporto è stato prontamente evacuato. Concluse tutte le operazioni e gli accertamenti necessari, lo scalo di Pisa ha ripreso le attività e ha ripristinato la completa operatività” – ha continuato la nota di Toscana Aeroporti. L’interruzione per quasi un’ora ha provocato, di conseguenza, diversi e notevoli ritardi su tutto gli altri voli transitanti o in partenza dallo scalo toscano stesso.

Aeroporto evacuato per ragioni di sicurezza e tanti i voli fermati o bloccati, per evidenziare effettivamente se ci fosse la bomba a bordo che la passeggera aveva denunciato. Ma quando si è scoperto che la stessa aveva inventato tutto solo per recuperare del tempo ed evitare di perdere lei il suo volo, non solo non è stata fatta salire, ma è stata anche denunciata.