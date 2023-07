Belén Rodriguez, tutta la verità su Elio Lorenzini

È proprio il caso di dire “morto un Papa se ne fa un altro” ma le persone vicine a Belén smentirebbero che tra lei ed Elio Lorenzini ci possa essere del tenero, confermando, però, per l’ennesima volta la fine della storia con Stefano De Martino.

La conduttrice dell’ultima edizione de Le Iene durante le ultime riunioni con la sua famiglia si è presentata insieme all’imprenditore bergamasco. Al momento, però nessuna conferma di questa nuova relazione, solo smentite affermando che i due sono legati da una sana amicizia.

Il presunto flirt di Belén

Ormai è certo che l’amore tra Belén e Stefano De Martino, sia giunto nuovamente al capolinea. Gli indizi erano tanti, a cominciare, dalle foto cancellate sul profilo social di lei, sino alle vacanze separate.

Negli ultimi giorni, invece, la signora Rodriguez non ha pubblicato nulla su Instagram però al compleanno del cognato, Ignazio Moser è stata avvistata in compagnia di Elio Lorenzini, un imprenditore di origine bergamasca.

Persone vicine alla conduttrice avrebbero confidato al settimanale Novella 2000 che tra i due non c’è niente di più che non vada oltre a una semplice amicizia, spiegando che i baci e e le effusioni in pubblico non sono altro che frutto di una malizia altrui. Belén e Lorenzini sono semplicemente amici di vecchia data.

“È un amico che Belén vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone”.

Queste sarebbero state le dichiarazioni rilasciate da persone vicine alla conduttrice al settimanale di Roberto Alessi, smentendo il presunto flirt.

Chi è Elio Lorenzini

Terminata nuovamente la storia tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino i due sono tenuti sotto occhio dai giornali di gossip per cercare di capire se nelle loro vite sia subentrato un nuovo amore.

Sembrano essere più insistenti le voci di un presunto flirt tra la showgirl ed Elio Lorenzini, un imprenditore di origine bergamasca. Al momento però non sarebbe arrivata nessuna conferma ma solo smentite da parte degli amici della conduttrice argentina.

Secondo i rumors i due sarebbero legati da una lunga amicizia ma negli ultimi tempi ci potrebbe essere molto di più. Non è chiaro se il terzo incomodo possa essere stato il motivo della rottura con De Martino.

Al momento tutto tace al punto che nemmeno i due coniugi avrebbero ufficializzato la fine della loro storia d’amore, i quali più volte si sono dati più di una occasione per riprovarci ma dopo un anno dal loro ritorno di fiamma sono nuovamente scoppiati.