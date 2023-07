Fabio Fazio incalza la Rai: “Attendiamo che ci restituiscano i profili social di CTCF”

Il conduttore savonese ha pubblicato un video pochi minuti fa sui social. Fabio Fazio ha detto chiaramente di essere in attesa che ridiano i profili ufficiali a CTCF, ovvero Che tempo che fa, trasmissione che ritornerà in onda dal 15 ottobre prossimo su Nove. Come è noto, alcuni giorni fa i social legati al programma sono stati rinnovati e in alcuni casi, come detto anche dal padrone di casa, oscurati.

Con un video pubblicato un’ora fa sul suo profilo Instagram ufficiale, Fabio Fazio si è espresso sulla questione della chiusura delle pagine social di CTCF, l’acronimo che sta ad indicare Che tempo che fa, la sua fortunatissima trasmissione che tornerà in onda il prossimo 15 ottobre su Nove. Il conduttore ha detto chiaramente che sono in attesa che la Rai gliele restituisca e, nel caso ciò non dovesse avvenire, lui e il suo staff procederanno a crearne di nuove. Quindi Fazio ha tirato una frecciatina a Viale Mazzini, dicendo che il loro comportamento ha una valenza tutto sommato positiva, “un po’ tardivamente ma ci tengono”, ha detto l’artista ligure.

Fazio pungola la Rai: “In attesa delle pagine social di CTCF”

Poco più di un’ora fa Fabio Fazio ha pubblicato un breve video sul suo profilo Instagram ufficiale per dire la sua sulla questione pagine social di Che tempo che fa, dalla Rai nei giorni scorsi chiuse e quindi riaperte ma solo come archivio delle passate puntate, e in alcuni casi oscurate.

“Come visto i profili social di `Che Tempo Che Fa´ non sono attivi, anzi alcuni sono stati addirittura impropriamente oscurati. Siamo in attesa che ci vengano restituiti” ha iniziato a dire nel filmato Fazio, evidentemente nella sua casa ligure in un momento di pausa dagli impegni.

“Quello che è accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio peraltro a chi lo ha fatto. Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso ne apriremo naturalmente di nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima. Fa piacere peraltro che improvvisamente tengano a `Che Tempo Che Fa´, un po’ tardivamente ma per certi versi è positivo” ha poi concluso Fabio, lanciando una frecciatina, o per meglio dire “tutto l’arco con le frecce”, per l’utente Il Menestrelloh, alla dirigenza Rai.

Profili social di Che tempo che fa, l’indiscrezione

Stando però a TvBlog, ci sarebbe stata una trattativa in corso tra la Rai e L’Officina, ovvero la casa produttrice di Che tempo che fa di proprietà di Fabio Fazio per il riscatto dei profili social. CTCF andava infatti molto forte sul web, con più di 600.000 follower su Instagram, 2 milioni su Facebook e 560.000 su Twitter, per un valore che si stimava raggiungere circa 1 milione di euro.

L’offerta fatta da L’Officina, di circa 20-30.000 euro, sarebbe stata insufficiente per riscattare le pagine di proprietà della Rai, e nonostante successive proposte, le due parti non sarebbero riuscite a raggiungere un accordo.

“L’azienda sta procedendo a chiudere tutti i profili social di CTCF in quanto di sua proprietà” aveva comunicato in modo scarno e sintetico Viale Mazzini giorni fa. Una scelta che aveva suscitato le reazioni di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, con la prima che aveva ironicamente commentato “Vendetta, tremenda vendetta” e la seconda che aveva fatto notare “Ditemi a cosa servono le pagine social che non saranno attive, ma solo di archivio”, poco prima che venissero del tutto oscurate.