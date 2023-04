Dopo le polemiche degli scorsi giorni per le parole del presidente francese, Emmanuel Macron, sul ruolo subalterno che dovrebbe avere l’Unione europeo nei confronti degli Stati Uniti e della Cina, che potrebbero portare a un’escalation sul fronte di Taiwan, dall’Eliseo hanno voluto precisare che non si vuole adottare una posizione di equidistanza tra le due potenze, anzi. In particolare, Macron sembra essere più vicino alla posizione degli Stati Uniti rispetto a quella della Cina, come dimostra il suo atteggiamento nei confronti delle questioni commerciali e della sicurezza nazionale.

Secondo fonti dell’Eliseo interpellate dall’ANSA a Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia non adotta una posizione di equidistanza tra gli Stati Uniti e la Cina. Macron sembra essere più vicino alla posizione al Paese di Joe Biden, in quanto è un alleato della Francia e con loro si condividono valori comuni. Tuttavia, la Cina è vista come un “partner, un concorrente e un rivale sistemico”, come indicato nella strategia dell’UE del 2019. Sembra quindi che la Francia desidera costruire un’agenda comune con la Cina per ridurre le tensioni e trattare le grandi questioni globali e internazionali.

Le parole di Bruno Le Maire

Il ministro francese dell’Economia e numero due del governo, Bruno Le Maire, ha recentemente espresso il suo sostegno alle parole del presidente Emmanuel Macron, il quale ha sottolineato l’importanza dell’indipendenza e della sovranità europea. Secondo Le Maire,

“Macron ha perfettamente ragione nel continuare a promuovere questi valori fin dal 2017”

Il ministro ha inoltre sottolineato che la Francia è un alleato degli Stati Uniti, condividendo gli stessi valori e molti interessi economici. Tuttavia, ciò non significa che la Francia debba essere automaticamente contro la Cina. Al contrario, Le Maire ha sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo aperto e costruttivo con tutti gli attori internazionali, evitando la creazione di blocchi contrapposti e promuovendo un multilateralismo efficace.

In questo senso, la Francia si impegna ad un approccio condiviso al dialogo e alla cooperazione tra le nazioni. Questo, secondo il ministro, è il miglior modo per garantire la pace e la sicurezza internazionale, mantenendo la pace.

L’autonomia strategica europea

Negli ultimi giorni, il concetto di “autonomia strategica europea” è stato al centro del dibattito politico grazie alle dichiarazioni del presidente francese.

In due interviste pubblicate nel fine settimana, una su Politico e l’altra su Les Echos, Macron ha sottolineato l’importanza per l’Unione Europea di trovare una propria dimensione alternativa sia agli Stati Uniti sia alla Cina. Diventando così una “terza superpotenza” nel mondo.

Si può affermare che il termine identifica

“la capacità dell’Unione Europea di agire in autonomia in ambiti politici strategicamente importanti. Questi possono spaziare dalla difesa all’economia, alla capacità di sostenere i valori democratici “

In definitiva, l’autonomia strategica europea rappresenta un obiettivo ambizioso ma necessario per l’Unione Europea. Questa infatti deve trovare il giusto equilibrio tra la difesa dei propri interessi nazionali e la promozione di una visione condivisa e di un multilateralismo efficace.

Ciò richiede certamente una maggiore cooperazione tra i paesi membri, una politica estera comune e una maggiore capacità di negoziazione e di influenza a livello globale.

La situazione a Taiwan

In particolare, il presidente francese ha affrontato la questione di Taiwan. Un’isola che è di fatto indipendente ma che la Cina rivendica come propria, e che è difesa dagli Stati Uniti. Secondo Macron, l’Unione Europea non deve limitarsi a essere un “seguace” degli Stati Uniti, ma deve sviluppare una propria autonomia strategica. In particolar modo, deve basarsi su una visione condivisa e su una maggiore coesione tra i paesi membri.

In questo senso, l’autonomia strategica europea non significa isolazionismo o antagonismo verso gli altri attori internazionali, ma piuttosto la capacità di agire in modo indipendente e di promuovere i propri interessi e valori nel mondo, in modo coerente e coordinato.

Questo richiede un maggiore investimento in ricerca, innovazione e difesa, nonché una maggiore cooperazione tra i paesi membri. Tutto ciò al fine di sviluppare una politica estera comune e una maggiore capacità di negoziazione e di influenza a livello globale.

In conclusione, l’autonomia strategica europea rappresenta una sfida importante ma necessaria per l’UE. Sarà perciò indispensabile identificare il giusto equilibrio tra la difesa dei propri interessi nazionali e la promozione di una visione condivisa.