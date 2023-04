Napoli, Kim sullo scudetto: “La città potrebbe paralizzarsi”

Secondo il difensore Kim Min-Jae il giorno dello scudetto tutta Napoli potrebbe paralizzarsi: “Città già adesso molto emozionata”.

intervenuto alla vigilia di Milan-Napoli intervistato dalla Uefa, Kim Min-Jae ha parlato della possibile reazione della città il giorno dello scudetto. Tifoseria già emozionantissima secondo il centrale, pronta a esplodere quando arriverà la vittoria del titolo. Tanti i complimenti anche per Luciano Spalletti. Intanto il Napoli prepara la gara di Champions League contro il Milan, stasera invece l’Inter affronta il Benfica a Lisbona.

Kim Min-Jae sullo scudetto: “La città potrebbe paralizzarsi”

Non ci saranno rincorse all’ultimo punto e all’ultima giornata come lo scorso anno. Finiti anche i rivali da battere in Serie A, troppo distanzi per impensierire, per il Napoli che si è spianato la strada verso il terzo titolo nazionale nei primi sei mesi di campionato. Adesso è solo una questione di tempo. Lo scudetto è praticamente cucito, e adesso dalle parti del Vesuvio non si fa altro che celebrare una vittoria annunciata praticamente da tutto il 2023.

Certo, non una trama avvincente, ma comunque una stagione da proiettare nella storia visto che era dai tempi di Maradona che gli azzurri non diventavano campioni d’Italia. Dal 1989-90, per l’esattezza.

Pronto a festeggiare, anche se ancora totalmente focalizzato, è uno dei baluardi della squadra di Spalletti, Kim Min-Jae. Il difensore coreano recentemente intervenuto sui canali Uefa, alla vigilia di Milan-Napoli, ha parlato di quella che sarà la reazione della città alla vittoria.

“La città potrebbe paralizzarsi” ha detto Kim, portando come esempio il grande affetto che già adesso i tifosi dimostrano alla squadra dopo ogni vittoria. “Ci seguono, ci chiedono foto, già adesso la città è molto emozionata”. Il popolo partenopeo è pronto a esplodere di gioia, mentre cresce l’attesa anche per tanti appassionati del calcio per la reazione di Napoli.

In questi giorni tantissimi curiosi si sono insinuati nei quartieri della città per osservare da vicino il murales, già realizzato, del terzo titolo, mettendo a rischio la viabilità. Qualche residente si è anche preoccupato per l’ordine pubblico, che rimanendo in tema dovrà garantire la sicurezza degli abitanti visto il grande entusiasmo che è pronto a scatenarsi una volta raggiunta la matematica certezza dello scudetto.

Complimenti per Luciano Spalletti: “Mai visto un allenatore così”

Mentre il mondo del calcio celebra Luciano Spalletti, pronto a mettere le mani sul suo primo scudetto in Italia, i calciatori tessono le lodi del loro allenatore. Tanti nei mesi scorsi hanno espresso grande stima per l’ex Inter e Roma, e ai complimenti si unisce anche Kim.

Il 26enne, alla prima stagione in Italia dopo l’esperienza al Fenerbache – in Turchia – ha detto di non aver mai avuto un allenatore come Spalletti dal punto di vista della passione nel lavoro: “Il fattore decisivo è la sua passione. Non ho mai visto un allenatore come lui da questo punto di vista“. Conclude, sempre ai microfoni Uefa: “Ha una grande voglia di vincere le partite. La squadra è molto aggressiva, non ha paura di nulla, credo che l’influenza dell’allenatore sia decisiva in questo senso”.

Il Napoli intanto prosegue l’avvicinamento alla trasferta milanese di Champions, dove troverà ancora i rossoneri dopo la gara “antipasto” di campionato. Domani a San Siro andrà in scena il secondo atto della sfida tra Pioli e Spalletti, valevole per l’andata dei quarti di Champions. Anche questa gara, di 180 minuti, ha un valore storico non solo per le due squadre ma per lo sport italiano, visto il derby europeo.

Stasera in campo anche l’Inter, che affronterà i portoghesi del Benfica a Lisbona.