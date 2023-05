Ce l’hanno quasi tutti in casa ed è una bomba naturale per piante sane e native

By

Sapevi che esiste un ingrediente di scarto che può fungere da fertilizzante per le tue piante. Scopriamo di cosa si tratta.

Ottenere un fertilizzante a costo zero per le proprie piante si può basta utilizzare un elemento che quasi tutti abbiamo in casa.

Come fertilizzare le piante

Le piante per crescere hanno bisogno di essere fertilizzate di tanto in tanto. La fertilizzazione delle piante è un aspetto importante per promuovere la crescita sana e vigorosa delle piante stesse.

La fertilizzazione può essere fatta durante la stagione di crescita attiva delle piante. Questo di solito corrisponde alla primavera e all’estate. Evita di fertilizzare durante l’inverno o quando le piante sono in uno stato di dormienza.

Puoi applicare il fertilizzante in diverse forme, come granuli, polveri o liquidi. Oltre ai fertilizzanti chimici, considera l’uso di fertilizzanti organici come il compost o il letame che possono fornire nutrienti alle piante nel lungo termine e migliorare la salute del terreno. L’uso di fertilizzanti organici contribuisce anche alla sostenibilità ambientale.

Scopriamo di seguito come crearne uno con un ingrediente che molti di noi hanno in casa. Curioso di conoscerlo?

Il fertilizzante a costo zero

Si possono nutrire in modo biologico e naturale. Il fertilizzante in questione, che chi ha il caminetto spesso si ritrova a buttare via, è la cenere, quella generata dalla combustione del legno.

Essa ha un alto contenuto di potassio, fosforo, calcio, magnesio e contribuisce alla fertilità del suolo. Il calcio le mantiene sane e previene il marciume dei fiori. Il potassio è importante per mantenere la resa delle piante.

Ad esempio, la cenere svolge un ruolo molto importante nella coltivazione di ortaggi come i pomodori. Se nel terreno dove vengono coltivati manca il potassio, infatti, i pomodori possono crescere con delle chiazze.

Il magnesio, invece, serve alle foglie di pomodoro per rimanere verdi e assorbire meglio la luce solare. Se le foglie sono gialle e arricciate, vuol dire che nel terreno manca magnesio.

Tra le altre proprietà della cenere di legno, spicca la capacità di fungere da repellente. Infatti, la presenza di sale, scoraggia la presenza di afidi e lumache oltre che altri parassiti. Tale sostanza, però, perde la sua funzione di repellente quando si bagna. Per questo, l’applicazione dovrebbe essere ripetuta nel tempo, per assicurare l’effetto.

La cenere di legno potrà essere utilizzata come repellente semplicemente cospargendola alla base delle piantine. Naturalmente, non dovrà mai essere usata calda.

Se, invece, la usiamo come fertilizzante, dovrà essere messa insieme al terreno. Per potenziarne gli effetti, si possono aggiungere delle foglie di equiseto. Questa pianta, anche se è infestante, contiene innumerevoli elementi utili alla crescita come manganese e magnesio.