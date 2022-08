Noemi Bocchi, altro che Totti: prima stava proprio con lui | Lo vediamo sempre in TV

Nelle ultime settimane il nome di Noemi Bocchi – la presunta nuova fiamma di Francesco Totti – è salito alla ribalta. Ultimamente, infatti, non si parla d’altro che di lei, motivo per il quale iniziano a spuntare alcune informazioni sul suo passato. Ecco, a tal proposito, con quale famosa celebrità Noemi è stata fidanzata diversi anni fa.

Lo scorso 11 luglio, come tutti ricorderete, tramite due comunicati rilasciati dall’Ansa, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Da quel momento, il nome di Noemi Bocchi è apparso su tutti i giornali.

Noemi, infatti, risulta essere la donna con la quale l’ex capitano della Roma avrebbe una relazione, ma nessuno dei diretti interessati, per ora, ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Nonostante la “popolarità”, se così si può definire, acquisita nell’ultimo periodo, di Noemi si hanno pochissime notizie, in quanto il suo profilo Instagram è rigorosamente privato.

Nonostante ciò, tuttavia, è emerso che in passato la Bocchi ha avuto una storia d’amore con un altro uomo dello spettacolo. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Chi è l’ex fidanzato di Noemi Bocchi?

Sulla vita e la personalità di Noemi Bocchi, come precedentemente accennato, si sa molto poco, ma con il passare del tempo iniziano a trapelare sempre più indiscrezioni su ciò che concerne alcuni aspetti del passato della donna più chiacchierata del momento.

Di lei si sa che svolge la professione di “floral designer”, e che ha conseguito la laurea in Economia aziendale presso la “Lumsa”, ma non è finita qui. Non tutti sanno, infatti, che diversi anni fa, Noemi Bocchi è stata fidanzata per due anni con un volto noto di Canale 5 il quale, da tempo, fa parte del cast di uno dei programmi di punta di Maria De Filippi. Si tratta di Gianfranco Apicerni, postino di C’è posta per te ed ex tronista nell’edizione del 2011 di Uomini e Donne.

È stato lo stesso Apicerni, in una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più, a rivelare la sua relazione passata con Noemi Bocchi. Il postino, infatti, in tale occasione ha definito quello con Noemi un “amore giovanile” che ricorda con piacere.

Apicerni, tuttavia, non si è sbilanciato molto su tale argomento in quanto, come lui stesso ha affermato, vuole evitarle eventuali problemi.

Un matrimonio alle spalle

Attualmente, Noemi Bocchi è stata etichettata come nuova fiamma di Francesco Totti, ma prima che tutto ciò avesse inizio, la donna è stata sposata con un altro uomo, la cui professione è sempre inerente al mondo del calcio.

Dal 2011 al 2018, infatti, Noemi è stata sposata con Mario Caucci, team manager del Tivoli calcio, con il quale ha anche avuto due figli.