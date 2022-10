Bonus 3000 euro per ogni figlio direttamente mandati sul conto: come averlo

Bonus 3000 euro per ogni figlio: ecco come avere questa interessante agevolazione economica e quali sono i requisiti necessari.

Da anni il Governo italiano si sta impegnando a sostenere economicamente le famiglie italiane in difficoltà, in particolare quelle con i figli. Per contrastare la denatalità e per favorire la crescita dei figli all’interno dei nuclei familiari italiani, l’Esecutivo italiano ha approvato diversi provvedimenti volti a favorire l’erogazione dei bonus e delle agevolazioni. Si pensi, ad esempio, all’assegno unico ed universale che ha sostituito i precedenti bonus natalità. Con la stangata dell’inflazione ed il continuo caro vita, il Governo ha previsto l’erogazione del bonus da €3000 per ogni figlio a carico.

Sono soprattutto le famiglie con i figli ad avere bisogno di sostegno economico. Gli assegni familiari e bonus bebè ed il premio alla nascita sono stati sostituiti con l’assegno unico. Il Governo ha erogato il bonus tremila euro a favore delle famiglie con bambini a carico. Di quale bonus stiamo parlando?

Bonus a favore della genitorialità e delle famiglie con i figli: il Governo scende in campo

Per combattere la denatalità e per sostenere economicamente le famiglie con i figli, il Governo italiano ha previsto una serie di bonus ed agevolazioni a sostegno dei nuclei familiari con la prole a carico. L’Esecutivo ha previsto l’assegno universale ed unico: si tratta di un sostegno economico alle famiglie italiane attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei ventuno anni di età e senza limiti anagrafici per i figli disabili.

Questa misura può essere richiesta anche in assenza di ISEE. Come ribadito dall’INPS, la normativa vigente prevede la possibilità di vedersi accreditati anche gli arretrati. Anche coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza hanno diritto a percepire l’assegno unico.

Oltre all’assegno unico c’è un’altra misura a sostegno delle famiglie con i figli a carico: stiamo parlando del bonus pari a 3000 euro. Di quale bonus facciamo riferimento?

Bonus 3000 euro: di quale bonus stiamo parlando?

Il bonus 3000 euro per le famiglie con i figli a carico è un bonus molto conosciuto tra le famiglie italiane ed anche molto apprezzato. Stiamo parlando del bonus nido. Per avere diritto a questo bonus asilo nido è necessario presentare solo documenti economici, ma non è necessario presentare alcun attestato di frequenza presso un nido o istituto di formazione scolastica. Basta presentare le fatture relative alle rette pagate. Nel caso di asilo nido pubblico è necessario presentare l’iscrizione al nido.

Bonus 3000 euro: come viene pagato?

Il bonus nido o bonus pari a tremila euro si ottiene dopo aver presentato le rette pagate. Per questo è importante presentare all’INPS tutta la documentazione necessaria ed attestante l’avvenuto pagamento. È possibile anche presentare i bollettini postali o bancari che attestino l’avvenuto pagamento della retta dell’asilo.