Cattivi odori dal materasso, come risolvere il problema: basta 1 mossa

Esiste una sola mossa per far si che dal nostro materasso spariscano i cattivi odori senza tornare nuovamente.



Le giornate di tutti noi sono molto frenetiche e specialmente dopo la pandemia Covid-19 abbiamo recuperato il tempo perso e quindi dedichiamo ancora maggior tempo alle attività esterne.

La quotidianità ci da la possibilità di entrare in contatto con molta gente e anche di seguire le nostre passioni che possono essere di svariato genere senza dimenticare il nostro lavoro, che è quello che facciamo per la maggior parte della nostra vita.

Materasso: ecco come levare i cattivi odori

Una volta tornati a casa, dobbiamo anche fare i conti con le pulizie domestiche e alla fine arriviamo verso sera che siamo stanchi e l’unica cosa che vogliamo fare è rilassarci e farci una bella dormita.

Specialmente d’inverno, non vediamo l’ora di rintanarci sotto le coperte e i piumoni e godere del tepore del calore emanato per poi svegliarsi rinvigoriti e pronti per affrontare una nuova giornata.

Ma molte volte la qualità del sonno non è delle migliori per via di alcuni fattori e tra questi potrebbe esserci anche quello di avere un materasso non perfettamente adatto per noi o che ha dei problemi nella sua composizione.

Per questo motivo, è consigliabile girare il materasso periodicamente, in modo che non prenda la forma del nostro corpo solo da un lato ma anche dall’altro senza che questo possa sformarsi.

Di solito, i materassi hanno due lati, uno per l’estate e uno per l’inverno, in modo che possa essere più caldo durante i mesi invernali e più fresco durante i mesi estivi, ma non tutti hanno questa duplice funzione.

In commercio ultimamente ci sono quelli in memory foam che hanno la capacità di adattarsi al corpo rendendo migliore la qualità del sonno in base allo spostamento del nostro corpo.

La mossa segreta delle casalinghe

Ma a volte, il materasso potrebbe impregnarsi di umidità e di cattivi odori e quindi è consigliabile fare una pulizia utilizzando una mossa consigliata da MammaStyle.it con pochi ingredienti.

Prima di tutto bisogna prendere 50 gr di bicarbonato e unirlo in uno spruzzino con 250 ml di acqua ossigenata, 3 gocce di sapone liquido e 5 o 6 gocce di olio essenziale alla lavanda (o alla fragranza che preferiamo).

Una volta inserito tutto nello spruzzino, mescolare per bene e agitare energeticamente. Se il liquido vi sembrerà molto denso basta aggiungere un po’ d’acqua per renderlo più fluido per poterlo utilizzare.

Fatto questo, vaporizzare il composto sul materasso e aspettare che si asciughi per poi strofinare energeticamente con una spazzola e lasciare qualche minuto il materasso ad arieggiare.

Facendo questo almeno una volta al mese, il vostro materasso sarà sempre pulito e la presenza di acari e polvere sarà ridotta e la qualità del sonno potrebbe migliorare grazie all’odore che vi inebrierà durante il riposo.

Questo trucchetto può essere utilizzato anche per altri complementi d’arredo come le poltrone e i divani, stando sempre attenti a non rovinare i tessuti di questi che spesso devono essere trattati in un particolare modo.