“Crolla tutto”, Serena Bortone: imprevisto a Oggi è un altro giorno | VIDEO

Ad Oggi è un altro giorno, Serena Bortone è entrata nel panico dopo un imprevisto inaspettato. Ecco cosa è accaduto.

Ogni giorno su Raiuno va in onda il programma televisivo Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone che ogni giorno allieta il post pranzo dei telespettatori che si divertono e commuovono guardando lo show.

Inizialmente, il programma fu ideato per aggiornare gli italiani su quello che stava accadendo nel nostro Paese riguardo la pandemia del Covid-19 per poi arricchirsi di altri argomenti.

Serena Bortone: incidente ad Oggi è un altro giorno

Il successo avuto ha fatto si che i dirigenti, visto il buon riscontro, abbiano deciso di tenere il programma anche dopo l’abbassamento della curva pandemica e che a questi argomenti si affianchino quelli di attualità e di spettacolo.

Così, il programma è diventato un vero e proprio talk show che ogni giorno invita uno o più ospiti che raccontano la loro carriera facendo anche rivelazioni che prima di allora non avevano mai fatto.

Il programma ha ricevuto consensi positivi anche per via della conduzione, infatti la Bortone viene definita come una padrona di casa naturale che non ha paura di fare gaffe e che si diverte con i suoi ospiti fissi.

Infatti, nel programma, ci sono alcuni “affetti stabili” che interagiscono con gli ospiti del giorno e con la stessa conduttrice al fine di ravvivare e rendere piacevole la puntata intrattenendo il pubblico.

Tra questi ci sono Antonio Mezzancella, Massimo Cannoletta, Francesco Oppini, Laura Freddi, Romina Carrisi, Samuel Peron e Jessica Morlacchi. Quest’ultima è stata vittima di un episodio increscioso.

Fino a qualche mese fa, infatti, all’interno del programma c’era anche Memo Remigi che è stato allontanato dalla Rai per via di una presunta molestia nei confronti della Morlacchi, come è stato mostrato da Striscia la Notizia.

La gaffe in diretta

Nella puntata del 21 dicembre, Serena Bortone ha rischiato di andare nel panico per via di un incidente accaduto con Jocelyn, ospite della puntata assieme a sua moglie Alessandra, con cui è spostato da tanti anni.

La Bortone, ricordando il passato dell’uomo come regista televisivo, gli ha chiesto di inquadrare i suoi affetti stabili e assieme a lui è andata dietro una delle telecamere monitorizzate da un cameramen.

Dopo aver messo alla prova il suo ospite, la Bortone ha salutato il suo collaboratore ed è inciampata in alcuni cavi rischiando di far crollare tutto e di cadere in diretta davanti a milioni di telespettatori.

Ma la Bortone che rischia di far cadere tutta la telecamera ? La Amo ahahahh

La donna, ha subito gestito la situazione con un sorriso per poi sedersi nella poltrona e continuare la sua intervista come niente fosse e questo non ha fatto altro che far crescere la sua simpatia nei confronti del pubblico.

I telespettatori, infatti, sono ansiosi di rivedere la Bortone e i suoi ospiti fissi durante il periodo Sanremese, dato che lo scorso anno durante quella settimana hanno ricevuto ascolti altissimi per via del clima gioviale che si era creato, cimentandosi in canti e balli dedicati alla kermesse canora.

Non ci resta quindi che attendere qualche mese per vedere cosa accadrà nel 2023.