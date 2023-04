Caterina Chinnici, europarlamentare del Pd, passerà a Forza Italia

Caterina Chinnici, europarlamentare del Pd, ha deciso di dire addio al Nazareno. Probabilmente la deputata Ue passerà a Forza Italia. Prima della Chinnici, anche Enrico Borghi ha lasciato il Partito Democratico.

Chinnici non ha confermato né smentito la notizia, ma lo confermano invece delle fontiEnri molto vicine al Pd a Bruxelles. A quanto pare dunque la deputata lascerà il partito per trasferirsi con Forza Italia. L’ufficialità della notizia arriverà entro il 5 maggio.

La decisione di Caterina Chinnici di lasciar il Pd

Caterina Chinnici, europarlamentare del Pd, lascerà il partito per passare a Forza Italia. L’ufficialità della notizia arriverà entro i 5 maggio. Nonostante la deputata non abbia confermato né smentito, ci sono alcune fonti vicine al Pd a Bruxelles.

Lo stesso Renzi, oggi durante una conferenza stampa, ha affermato:

“Ci saranno altre uscite, dopo Borghi, stavolta non verso Italia Viva o Azione, guardate al Parlamento europeo”.

Chinnici è stata eletta all’europarlamento nel 2014 e attualmente sta svolgendo la sua seconda legislatura. L’anno scorso invece, si è candidata alle elezioni per la presidenza, prima per la coalizione giallorossa, in un secondo momento solo per il Pd.

Quello di Caterina Chinnici è il secondo addio vissuto dal Pd in questo periodo, prima di lei, infatti Enrico Borghi ha deciso di lasciare il Nazareno. Il quale passerà invece ad Italia Viva con l’intento di “dare una casa” all’elettorato moderato italiano.

Per giustificare il cambio, Borghi all’interno di un’intervista alla Repubblica ha affermato:

“E’ diventato la casa di una sinistra massimalista figlia della cancel culture americana, che non fa sintesi e non dialoga”.

Gli ultimi sondaggi politici

Gli ultimi sondaggi politici di Ipsos riportano un netto calo di Fratelli d’Italia che però rimane sempre in vetta alle classifiche. Meno l’1,3%, la quale scivola al 29%.

Mentre il partito di Giorgia Meloni cala, il Pd di Elly Schlein segna un più 1,7%, il quale lo fa salite al 20,7%.

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, perde invece lo 0,3% passando al 16,5%.

Anche la Lega di Matteo Salvini scende 0,8%, agganciandosi però a Forza Italia di Silvio Berlusconi che sale dello 0,3%.