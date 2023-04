Li davano per estinti ma sono ritornati: la scoperta spiazza il mondo scientifico

In India sono appena nati cuccioli di ghepardo che si credevano estinti da 70 anni. Ecco di che specie si tratta.

In India, un evento eccezionale ha commosso tutti gli appassionati di natura: sono nati 4 cuccioli di ghepardo. Si tratta di un evento storico perché questa specie si credeva estinta da 70 anni nel Paese. Questi animali sono stati trasferiti in India grazie ad un progetto di conservazione globale, che ha visto la collaborazione di diverse organizzazioni. Vediamo.

Li credevano estinti, sono rinati cuccioli di ghepardo

Come anticipato, la notizia sensazionale per il mondo naturale riguarda 4 cuccioli di ghepardo che sono recentemente arrivati in India. Si tratta di una specie che si riteneva ormai estinta, perché assente da ben 70 anni. Eppure, eccoli qua: i cuccioli sono nati in Namibia, e poi trasferiti in India.

Un altro simpatico dettaglio è che sono stati proprio i cittadini a scegliere i loro nomi, attraverso un sondaggio lanciato sul web. E questi sono i nomi definitivi: Renée, Asha, Yuj e Ojas. A permettere questo avvenimento storico è stato un progetto di conservazione e cooperazione globale che ha avuto inizio 2 anni fa.

Il progetto ha visto coinvolti diversi paesi e organizzazioni in tutto il mondo. A settembre scorso sono stati donati 8 esemplari per riportare i ghepardi in India, e il progetto è partito. Gli animali da trasferire sono stati scelti in modo accurato, perché dovevano essere in grado di affrontare il viaggio.

Gli 8 ghepardi finalmente scelti erano 5 femmine e 3 maschi, dai 2 ai 5 anni, che gli operatori hanno portato nel Parco Nazionale di Kuno. Scelta davvero adatta, dato che si tratta di una riserva naturale creata in origine per proteggere la popolazione di leoni asiatici.

La riserva è situata nello stato indiano del Madhya Pradesh, e i leoni vi furono reintrodotti dopo la loro estinzione in natura. Il parco si estende su una superficie di circa 750 chilometri quadrati e ospita una grande varietà di fauna e flora.

Come si è arrivati all’estinzione dei ghepardi

Arriviamo dunque alla domanda che in molti si staranno ponendo: come si sono estinti i ghepardi in India? Principalmente per colpa del fenomeno del bracconaggio. Il bracconaggio di ghepardi in India è stato un fenomeno diffuso negli ultimi decenni, causando una drastica diminuzione della popolazione di questo animale in pericolo di estinzione.

Le pelli dei ghepardi sono state una delle principali motivazioni per questo commercio illegale, insieme alle ossa e ad altre parti del corpo utilizzate nella medicina tradizionale asiatica. Anche se il governo ha introdotto misure di protezione e conservazione, il bracconaggio continua ad essere una minaccia per la sopravvivenza dei ghepardi in India.

La sensibilizzazione sull’importanza della conservazione della fauna selvatica è fondamentale per proteggere queste specie minacciate e salvaguardare la biodiversità dell’India.

Ad oggi, secondo il rapporto dell’Unione internazionale per la conservazione della natura, i ghepardi vivono quasi esclusivamente in Africa, e sono una specie classificata come vulnerabile. A chiarire ulteriormente la situazione ci sono le statistiche diffuse dal WWF. In un secolo, i ghepardi sono diminuiti del 90%.

Un brusco calo che questo progetto di conservazione della specie in India dovrebbe aiutare a sanare, e la nascita di questi cuccioli è un primo passo in avanti verso la cura della biodiversità.