Cosa è successo tra il giornalista Criscitiello e Leao

Botta e risposta tra Criscitiello e Leao. Il commento del giornalista sull’attaccante rossonero scatena la polemica sui social.

Michele Criscitiello è intervenuto nella giornata di oggi dagli studi di Sportitalia sull’attaccante rossonero Rafael Leao. Il commento del direttore dell’emittente ha fatto molto discutere sui social, scatenando grande polemica: “Do un consiglio agli avversari. Ormai avete capito cos’è Leao, prendetevi un giallo, ma spezzategli le gambe”.

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello si è lasciato andare a un commento su Rafael Leao che ha fatto parecchio discutere nel pomeriggio di oggi. Il giornalista, nel parlare del campione portoghese, e nel commentare l’ennesimo gol in campo aperto – quello contro il Lecce – ha usato parole secondo alcuni ritenute piuttosto forti: “Do un consiglio agli avversari, io non ho giocato a calcio perché sono incapace. Però ormai avete capito cos’è e chi è Leao, ma appena parte ma prendetevi un giallo, un rosso, un’arancione, ma spezzategli le gambe“.

Poi Criscitiello continua nell’analisi con delle lusinghe – quando la collega lo stoppa facendogli notare che ha fatto anche gol di testa la scorsa domenica – e parlando di “un giocatore bellissimo da vedere”. Un giocatore fortissimo – quando vuole e non vivacchia.

Molto attivo sui social il portoghese ha risposto all’intervento del giornalista (dopo aver risposto a una fanpage milanista che aveva riportato le dichiarazioni di Antonio Cassano), intervenendo come riportato da Milanlive sui proprio canali social e scrivendo: “Il problema non è cosa dice ma chi gliele fa dire questo genere di cose”.

Dopo le prime polemiche sui social però, Criscitiello con un tweet sul suo profilo ufficiale ci ha tenuto a replicare, condividendo il video con tutta l’analisi completa.

Nel tardo pomeriggio di oggi è dunque arrivato il post del giornalista, la quale didascalia recita: “Davvero non capite il senso di questo discorso? Leao si ferma solo “spezzandogli le gambe”! Perché è un fenomeno. Capisco che nell’epoca dei social e dei siti fatti da ragazzini vale tutto ma cercate di cogliere tutti i 49“.

Criscitiello si focalizza sul senso del suo discorso, ossia quello dell’implacabilità del giocatore. In un commento si legge: “Il tuo stato è solo un modo per dire che è un fenomeno, non buttiamo odio su odio“. Il creatore del post risponde: “Condivido. Come quando uno dice “devi sparargli per fermarlo” non penso che uno possa credere che davvero prenda una pistola in campo epoca social. Vabbè, problemi di chi non capisce. Basta vedere il video completo“.

Non è la prima volta, in rete e nel corso degli approfondimenti delle trasmissioni sportive, che su Rafael Leao vengono fatti discorsi di questo tipo – più riconducibili al senso di spendere un’ammonizione pur di frenare la sua inarrestabile corsa. Soprattutto dopo la doppia sfida vinta dagli uomini di Pioli contro il Napoli, dove Leao ha messo in mostra tutta la sua strapotenza spaccando il match con le sue volate.