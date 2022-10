Reggio Emilia, auto si schianta contro un’abitazione: 4 morti

Terribile incidente a Reggio Emilia in cui una vettura si è schiantata contro una casa e ha provocato 4 morti, ovvero una donna e dei bambini.

Siamo sulla via Emilia e i bambini avevano rispettivamente due, dieci e dodici anni mentre la donna ne aveva 22. Grave anche l’uomo che era alla guida della vettura. Un strage che ha tenuto impegnate forze dell’ordine per diverse ore ma già in passato il tratto era stato soggetto a polemiche in merito alla sicurezza per gli utenti della strada.

Incidente mortale a Reggio Emilia

È notizia di pochi minuti fa il terribile schianto avvenuto sulla via Emilia, a Reggio Emilia, in cui hanno perso la vita 4 persone fra cui 3 minorenni. Una Fiat Stilo con a bordo 5 persone viaggiava verso Sant’Ilario quando il conducente ha perso il controllo impattando contro una casa.

Nel terribile frontale avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, sono morti tutti i passeggeri della vettura, ovvero una donna e 3 bambini. Tutti tranne l’uomo che era alla guida che invece si è salvato ma è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi.

La casa contro cui è avvenuto l’incidente è disabitata da tempo.

Subito sul luogo sono giunti gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti del caso. Non sono molti i dettagli reti noti di questo incidente che non ha coinvolto altri mezzi, sembra infatti che il conducente abbia perso il controllo del mezzo in maniera autonoma.

Secondo le prime informazioni trapelate, ci sono volute ore per estrarre le persone dalle lamiere dell’auto distrutta contro le mura dell’abitazione. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 per occuparsi dei feriti, è intervenuta la Polizia Stradale ma anche i Vigili del Fuoco che hanno aiutato con le operazioni di estrazione dei cadaveri per trasportarli in obitorio.

Il guidatore della Stilo invece, l’unico rimasto vivo, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Reggio Emilia. Le vittime sono di origine albanese e non è chiaro se facciano parte dello stesso nucleo familiare.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di oggi ma solo poco fa sono terminate tali operazioni. Non è la prima volta che le autorità intervengono in questo tratto stradale.

I precedenti