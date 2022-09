Muore la Regina Elisabetta, la Premier League si ferma

Nel tardo pomeriggio di ieri l’Inghilterra è stata scossa dalla morte della Regina Elisabetta, la Premier League, a cui era stata lasciata la libera decisione da parte del governo inglese, ha deciso di interrompere il campionato in questa giornata in segno di rispetto per la Regina



La notizia tanto attesa è diventata ufficiale qualche minuto fa, la Premier League ha deciso di rinviare tutte le partite previste in questo weekend come segno di rispetto per la Regina Elisabetta, deceduta nella serata di ieri all’età di 96 anni.

Le squadre inglesi impegnate ieri in Europa e Conference League hanno svolto un minuto di silenzio nel rispetto di Sua Maestà, oggi la Premier League ha deciso di sospendere il campionato per omaggiare una delle icone maggiori nella storia dell’Inghilterra.

Le partite in programma in questo weekend sono ufficialmente rinviate e nei prossimi giorni verranno fissate le date ufficiali del recupero.

Muore la Regina Elisabetta, si ferma la Premier League

Giornate di lutto nazionale per l’Inghilterra con la scomparsa di Sua Maestà la Regina, il calcio ha deciso di unirsi al dolore di un intero paese e fermarsi per rendere omaggio a colei che ha guidato il Paese per tutti questi anni.

Rinviata dunque la settima giornata di Premier League che prevedeva, tra le altre, la super sfida tra il Manchester City di Pep Guardiola ed il Tottenham di Antonio Conte oltre all’esordio ufficiale di Graham Potter sulla panchina del Chelsea.

Nel comunicato ufficiale della Premier League troviamo le parole di Richard Masters (Chief Executive del campionato inglese) che ha dichiarato la decisione presa come inevitabile e doverosa per il grande lavoro fatto da Sua Maestà per il popolo inglese.

La notizia è triste non soltanto per l’Inghilterra ma per tutto il mondo che piange la scomparsa di una grande personalità che è riuscita a farsi ammirare da tutti per il carisma sempre dimostrato.

Decisione giusta ed inevitabile quella presa dalla Premier League, il campionato più affascinante del mondo si ferma per omaggiare la Regina Elisabetta.

Rimandato tutto l’attesissimo big match tra il Tottenham ed il Manchester City che verrà giocato nei prossimi mesi.

A questo punto l’esordio ufficiale di Graham Potter sulla panchina del Chelsea avverrà direttamente in Champions League con i Blues che nella serata di mercoledì ospiteranno a Stamford Bridge il Milan Campione d’Italia con la necessità di vincere dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria che è costata la panchina a Thomas Tuchel.