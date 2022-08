Castellammare, fratelli minorenni accoltellano l’amante della madre

By

Un ragazzino di tredici anni e il suo fratellino accoltellano un uomo colpevole di essere l’amante della madre.

Colpevole di avere una relazione amorosa con la propria madre. Sarebbe questa la ragione che ha spinto un giovane ragazzo di appena tredici anni, e il fratellino di dodici, ad assalire con un coltello un quarantacinquenne.

Castellamare di Stabia, tragedia sfiorata

È stato fortunato l’uomo di quarantacinque anni che è stato aggredito venerdì sera a colpi di coltello da un ragazzo di 13 anni, con l’aiuto del fratello più piccolo e del padre. La vittima è stata colpita una prima volta dal tredicenne e poi, da altre due coltellate, forse inferte dal fratellino e dal padre. A motivare il folle gesto familiare sarebbe una presunta relazione extraconiugale della madre dei due ragazzini con l’uomo ferito. Il supposto amante, commerciante e produttore teatrale, avrebbe conosciuto la donna nello stesso teatro dove entrambi lavorano come attori. La donna si starebbe separando del marito e padre dei due ragazzini, e proprio questi ultimi tre sarebbero gli autori dell’aggressione.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’uomo aggredito sarebbe stato chiamato al citofono di casa e una volta sceso in strada, dopo essere stato circondato dai tre aggressori, è stato colpito con una lama, in questione di pochi secondi. La prima coltellata, sferzata proprio dal ragazzino tredicenne, lo ha colpito a un braccio. L’uomo ha provato a proteggersi ed è scappato via, ma un secondo colpo lo ha ferito a un fianco e l’ultimo fendente, il terzo, gli ha raggiunto la spalla.

È stata la stessa vittima dell’aggressione a recarsi all’ospedale San Leonardo, dove è stato preso in cura dai medici del pronto soccorso e ricoverato con una prognosi di quaranta giorni. Non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri, contattati dal centro medico, hanno ascoltato la ricostruzione riportata dall’uomo e denunciato il padre dei due ragazzini.

I due minori accoltellano un uomo ma non sono imputabili

I reati contestati al padre quarantanovenne dei due ragazzini, che è stato denunciato a piede libero, sono: “lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio, in concorso”. I due fratellini che hanno preso parte attiva all’agguato invece, essendo minori d’età, non sono imputabili. Tuttavia, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno informato la Procura dei Minori sul fatto accaduto, e non è escluso che la Procura prenda dei provvedimenti nei confronti dei due minorenni.