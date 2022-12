Cassino: furto di orologi per 10mila euro, in manette un 51enne

A Cassino, in provincia di Frosinone, le forze dell’ordine hanno arrestato un umo di 51 anni per furto di diversi orologi di lusso.

Il valore totale della refurtiva era di 10mila euro.

Controlli a Cassino

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Cassino hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare gli episodi di illegalità, particolarmente frequenti in questi periodi di festa.

In particolare, gli agenti si sono concentrati sullo spaccio di droga e sui furti. Con l’impiego di 7 pattuglie del Nucleo Operativo, il comune di Cassino è stata una delle zone più controllare, specialmente nelle aree della movida notturna.

Nel corso dei controlli sono stati analizzati veicoli sospetti, identificate persone e verificati alcuni esercizi commerciali. Nei casi che destavano maggiori sospetti, i militari hanno anche proceduto con la ricerca di armi e refurtiva, nonché effettuato diverse perquisizioni.

Operazioni di questo tipo sono importanti per aumentare il livello di sicurezza dei cittadini e nelle scorse ore, si è giunti a un risultato importante, infatti è stato arrestato un ladro di orologi.

L’arresto

Un uomo di 51 anni è stato individuato dagli agenti dei Carabinieri alcuni giorni fa. Si tratta di un napoletano che ha eseguito un furto di due orologi di lusso ai danni di una gioielleria molto conosciuta nella zona del centro città.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha approfittato di un momento di distrazione dell’esercente per sfilare gli orologi dalla vetrina e poi darsi alla fuga ma i militari già presenti in zona per i controlli di cui abbiamo parlato pocanzi, lo hanno bloccato quasi subito.

La refurtiva supera i 10mila euro di valore ed è stata completamente recuperata e restituita al gioielliere, mentre il ladro è stato arrestato e condotto nel carcere di Cassino, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa che il fermo venga convalidato.

Il Comando Provinciale di Frosinone ha impartito direttive precise in merito al periodo natalizio: contrastare i reati e tutelare le fasce deboli, assicurando il contrasto ad ogni atto illegale.

Non è stata resa nota l’identità dell’uomo e per dovere di cronaca ricordiamo che il fermo non equivale ancora a una condanna vera e propria, tuttavia ci sono gravi indizi a suo carico e ora verrà ascoltato dagli agenti per ascoltare la sua versione dei fatti.