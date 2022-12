Madalina Ghenea, derubata in aeroporto a Fiumicino: via il trolley con tutti i gioielli

Madalina Ghenea è stata derubata a Fiumicino la scorsa domenica. Le hanno portato via il trolley contenente tutti i suoi gioielli.

L’attrice si trovava all’uscita del gate all’aeroporto di Fiumicino e proprio sotto gli occhi del suo autista è stata derubata del suo trolley con al suo interno i beni personali e i gioielli: inutile la corsa dietro il ladro per recuperarlo.

Madalina Ghenea derubata a Fiumicino al suo arrivo in aeroporto

Madalina Ghenea domenica sera si trovava in aeroporto, all’uscita del gate a Fiumicino. Quella sera le è stato portato via il trolley contenente affetti personali di valore dell’attrice e gioielli di un noto brand anch’essi di importante valore. Il colpo pare sia stato condotto da una persona a conoscenza di particolari informazioni, tali da permettergli di catturare l’attenzione dell’attrice ed attirarla in trappola, approfittando nell’arrivo di quest’ultima all’aeroporto di Fiumicino.

L’attrice si trovava in Arabia Saudita per un impegno di lavoro in collaborazione con la rivista HIA. Una volta terminato il lavoro a Riyadh, Ghenea era diretta a Roma chiamata per ricevere il ‘Magnifica Awards Roma‘, un premio alla carriera che le avrebbero consegnato durante una serata organizzata dal CEO di ‘Magnifica Group’ Tiziana Zampieri. Serata a cui sono stati invitati anche altri esponenti del cinema non solo italiano ma anche internazionale.

Ma proprio appena uscita dal gate di Fiumicino, l’attrice ha trovato il ladro ad attenderla. Quest’ultimo è riuscito ad approfittare della confusione e proprio sotto gli occhi del conducente che aspettava Ghenea in auto ha rubato la valigia dell’attrice. Valigia che conteneva al suo interno i gioielli e i beni personali di maggior valore dell’attrice.

Ghenea stessa una volta essersi resa conto del furto ha cercato di rincorrere il malvivente per recuperare la sua valigia ma inutilmente. Pare che il trolley contenesse gioielli di grande valore di un brand noto (che Ghenea aveva utilizzato all’evento di Riyadh) ed altri beni personali di importante valore per l’attrice.

Madalina Ghenea ha subito denunciato l’accaduto alla polizia giudiziaria presso l’aeroporto di Fiumicino che sta indagando a riguardo insieme anche alla criminologa Roberta Bruzzone che è stata chiamata appositamente per studiare l’accaduto.