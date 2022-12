La Francia raggiunge l’Argentina in finale:Theo-Muani per il 2-0 al Marocco

Sarà la Francia a sfidare l’Argentina nella finalissima di domenica, i campioni del mondo in carica dominano nel primo tempo e sbloccano il match al 5′ con Theo Hernandez, il Marocco cresce nella ripresa ma il subentrato Kolo-Muani trova il gol che manda i campioni del mondo in finale.

Il Marocco soffre ma si rialza giocando un grandissimo secondo tempo ed uscendo a testa altissima da questo mondiale, giocherà la finale per il terzo posto sabato contro la Croazia.



La Francia non tradisce le attese e supera con un gol per tempo il Marocco di Regragui.

I campioni del mondo si confermano squadra fortissima dal punto di vista tecnico riuscendo a dominare la rivelazione di questo mondiale con un primo tempo ai limiti della perfezione.

Non basta un grande secondo tempo al Marocco per fermare la corsa della Francia, la squadra di Regragui non riesce ad essere cinica vanificando nella ripresa tante potenziali occasioni da gol.

Sarà Francia-Argentina dunque la finale del Mondiale in Qatar, sabato invece Croazia e Marocco si sfideranno per il terzo posto.

Theo e Kolo-Muani mandano in finale la Francia: il sogno del Marocco si spegne in semifinale

Deschamps perde Rabiot e Upamecano per infortunio e lancia dal primo minuto Fofana e Konate nel suo classico 4-2-3-1.

Il Marocco cerca di abbassare i ritmi ma la Francia ha idee diverse e dopo 5′ riesce a fare quello che Spagna e Portogallo non sono riusciti a fare in oltre 90 minuti, gol: verticalizzazione perfetta per Griezmann che vola sulla destra e serve Mbappe, il tiro del numero 10 viene ribattuto e sul secondo palo arriva Theo Hernandez che si coordina e di mezzo volo batte Bounou.



Lo stadio incita il Marocco ma i campioni del mondo in carica spingono ed al 17′ vanno vicini al raddoppio con Giroud che colpisce un palo clamoroso calciando fortissimo con il suo sinistro.

Piove sul bagnato per i nordafricani che al 21′ perdono il capitano Romain Saiss che chiede il cambio per un problema muscolare e viene sostituito da Amallah.

Il Marocco non riesce a scuotersi e la Francia domina: al 35′ Tchouameni strappa a centrocampo e serve Mbappè in profondità, la difesa marocchina si salva in qualche modo e spazza, il centrocampista del Real Madrid è ancora geniale a servire Giroud che calcia fuori di pochissimo.

Il Marocco si fa vedere al minuto 43 sfiorando il gol del clamoroso pareggio con una rovesciata pazzesca di Yamiq che Lloris salva con l’aiuto del palo.

Nella ripresa il Marocco alza il pressing creando tanti problemi al centrocampo francese: al 59‘ Attiat-Allah svirgola con il destro da buona posizione dopo un grande assist di Hakimi.

I nordafricani però sono padroni del campo ed i campioni del mondo si affidano soltanto alla velocità di Mbappe per ripartire.

Il Marocco spreca e la Francia trova il gol della sicurezza al minuto 79 quando il neo entrato Kolo-Muani sfrutta un rimpallo per depositare in porta il gol del 2-0, il primo con la maglia Blues per l’attaccante dell’Eintracht Francoforte.

Al 94′ i nordafricani vanno vicinissimi al gol del 2-1 con Hamdallah ma la difesa francese riesce a salvarsi in qualche modo.

La Francia vola in finale e domenica sfiderà l’Argentina con l’obiettivo di vincere il secondo mondiale consecutivo.