I tre militari sono accusati di aver dichiarato il falso durante le indagini per la morte di Stefani Cucchi.

Secondo l’accusa i tre militari avrebbero depistato le indagini che vedevano coinvolti altri colleghi per la morte del geometra romano, Stefano Cucchi.

Tre carabinieri a rischio processo per depistaggio nel caso Cucchi

Sono accusati di avere detto il falso durante le indagini e il successivo processo Cucchi Ter che vedeva imputati alcuni componenti dell’Arma nell’ambito del procedimento penale per la morte di Stefano Cucchi. È per questo che tre carabinieri rischiano di finire a loro volta a processo con le accuse di falso e depistaggio. Come riferisce l’Ansa, i pubblici ministeri di Roma hanno chiuso le indagini nei confronti dei tre militari, che rischiano ora di finire in Tribunale.