Caso Cospito, Donzelli sentito in Procura come persona informata dei fatti

Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, è stato ascoltato dai pm in qualità di testimone nell’inchiesta in cui sarebbe coinvolto, per quel che concerne la rivelazione del segreto d’ufficio, Andrea Delmastro, sottosegretario alla giustizia, il quale è stato precedentemente interrogato dagli inquirenti a metà febbraio.

Come ricorderete, il deputato di Fdi intervenne alla Camera in merito al caso di Alfredo Cospito. L’anarchico è stato definito, dal parlamentare, usando le sue stesse parole, come “influencer del 41-bis“. Non solo: Donzelli si è spinto oltre, affermando che la sinistra stava con i terroristi.

In quest’ultimo frangente, Donzelli si era riferito, apertamente, alla visita che quattro deputati dem avevano fatto, il 12 gennaio 2023, a Cospito, detenuto nel carcere di Opera, a Milano.

Le dichiarazioni su Cospito e mafia

Oltre ad attaccare la sinistra, Donzelli ha parlato anche di presunti incontri in carcere che sarebbero avvenuto tra l’anarchico e boss della mafia.

Colloqui che, secondo il deputato, possono essere confermati da intercettazioni registrate e in possesso dei parlamentari.

Per tali motivazioni, il Partito Democratico ha chiesto le sue dimissioni. Tali informazioni riservate, secondo quanto emerso, erano state fornite da Delmastro, che resta il solo indagato in questa vicenda.

Oltre a Delmastro e al deputato di Fdi, sono stati ascoltate, come persone informate dei fatti, anche Giovanni Russo, capo del Dap, Mauro D’Amico, ex direttore del gruppo operativo mobile e Augusto Zaccariello, attuale capo.