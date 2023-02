Il pugile Scardina ha avuto un malore in allenamento ed è in coma

Daniele Scardina, pugile professionista di 30 anni, ha avuto un malore durante una sessione di allenamento in un centro sportivo di Milano, si è accasciato a terra, ed è stato soccorso dal 118. Ora si trova in una clinica di Rozzano, in cui è stato operato d’urgenza, ed è in coma.

Le condizioni del pugile sono gravi, ma stazionarie. Il manager, Alessandro Cherchi, sentito da Repubblica, ha spiegato che Scardina, che si stava allenando per il suo debutto nei pesi mediomassimi previsto per il 24 marzo, non ha preso nessun colpo.

Malore in allenamento per Scardina, il pugile è ricoverato in coma a Rozzano

Il mondo del pugilato, ma non solo, è con il fiato sospeso. Durante una sessione di allenamento in un centro sportivo di via Fermi, a Milano – che fa capo a una catena di palestre -, Daniele Scardina, famoso come King Toretto, ex fidanzato della conduttrice Diletta Leotta e concorrente, nel 2020, di Ballando con le stelle, ha accusato un malore. Dopo aver interrotto la seduta, si è accasciato negli spogliatoi e ha perso i sensi.

A salvargli la vita, almeno per il momento, ci hanno pensato i sanitari del 118, che lo ha hanno portato alla Clinica Humanitas di Rozzano per un intervento chirurgico, e ora si trova in coma in condizioni gravi, ma stazionarie, come riferito dall’Ansa.

Secondo quanto riferito dai carabinieri di Corsico, allertati dai sanitari, il pugile professionista, di recente passato nella categoria dei pesi mediomassimi in cui avrebbe dovuto debuttare il 24 marzo a Milano, all’Allianz Cloud contro il belga Cedric Spera, si è sentito male intorno alle 17.

A Repubblica, il suo manager, Alessandro Cherchi, ha spiegato che si trattava di “una normale seduta di allenamento, trascorsa senza che si siano verificate situazioni particolari“. “Daniele – ha concluso – non ha preso colpi, stava parlando tranquillamente quando, rientrato negli spogliatoi, si è sentito male“.