Riccardo Fogli, perché ha lasciato i Pooh? Dopo tanti anni spunta fuori la verità. Ecco che cosa è successo. La ragione lascerà anche voi a bocca aperta.

Dopo 50 anni si scopre tutta la verità. Finalmente il pubblico ha una risposta alla domanda che per tempo ha incuriosito tutti. Ecco perché Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh.

I Pooh, il gruppo musicale più amato d’Italia

Poche sono le band italiane di cui possiamo andare i fieri ma i Pooh rientrano sicuramente nella categoria dei super vincenti. Questo gruppo musicale si formò nel lontano 1966 a Bologna per sciogliersi nel 2016 dopo aver regalato tanti anni di musica straordinaria.

Si sono riuniti, con grande sorpresa del pubblico che da sempre li ama, nel 2003. I componenti che hanno costituito questa band si sono modificati più volte nel corso di 50 anni ma la formazione originale è rimasta però più o meno stabile per almeno 36 anni.

Per tempo essa ha contato sulla presenza di Roby Facchinetti alla tastiera, Red Canzian al basso, Dodi Battaglia alla chitarra, Stefano D’Orazio alla batteria e Riccardo Fogli come bassista e voce del gruppo, spesso insieme a Facchinetti.

Tuttavia, come ricorderanno tutti, nel 1973 proprio Riccardo Fogli decide di lasciare i Pooh per dedicarsi alla carriera da solista. Tante storie si sono raccontate in oltre 50 anni di carriera riguardo l’abbandono del cantante ma solo ora spunta la verità. Ecco perché Fogli si è allontanato dalla band.

Perché Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh: spunta finalmente la verità

Presenza importante in uno dei gruppi musicali più amati d’Italia, i Pooh, Riccardo Fogli ha sempre fatto parlare di sé non soltanto per la sua bravura ma anche per il clamore mediatico che si creò quando decise di abbandonare la band.

Nel corso degli anni si sono raccontate tante storie circa l’abbandono del bassista ma solo ora scopriamo finalmente la verità. A quanto pare, Riccardo Fogli decise di lasciare i Pooh non per intraprendere la carriera da solista perché in conflitto con Roby Facchinetti ma per una ragione ben precisa.

Fino ad ora, tutti abbiamo creduto che la decisione di allontanarsi dai Pooh fosse dipesa da conflitti musicali. Il retroscena però è differente e viene finalmente a galla. Secondo persone vicine ai componenti della band, Riccardo Fogli, nel periodo in cui collaborava con con il gruppo, intraprese una relazione segreta e clandestina con Patty Pravo.

Quale era il problema? Semplice: al tempo, Fogli era sposato con Viola Valentino. Il bassista e la cantante iniziarono a frequentare gli stessi locali e proprio in uno di questi molto noto alla movida, scoppiò l’amore.

Il gossip venne allo scoperto e i due decisero, di fronte all’evidenza, di ufficializzare il sentimento che li univa celebrando addirittura un matrimonio in Scozia. Prima però che il caos mediatico esplodesse, i due amanti erano stati ben attenti a tenere segreta la loro relazione perché allora non soltanto Riccardo Fogli era sposato ma pure Patty Pravo che temeva per la sua carriera.

Che cosa successe dunque? Il manager dei Pooh chiese a Riccardo di porre fine al suo amore con Patty Pravo o di lasciare la band. Fogli, messo alle strette, preferì allontanarsi dal gruppo piuttosto che rinunciare al suo amore.

Purtroppo però, a distanza di poco tempo, il sentimento con Patty Pravo finì e lui si ritrovò fuori dal mondo musicale e senza l’amore della sua vita. Iniziò dunque una carriera da solista che non gli ha portato però tanto successo.

Per quanto riguarda l’amore, dopo la rottura con Patty Pravo, Viola Valentino lo riaccolse nella sua vita ma purtroppo ciò che si rompe non sempre si riaggiusta e la ex coppia decide di troncare la relazione.

Riccardo Fogli incontrerà poi Karen Trentini che sposa nel 2010 e che lo renderà padre di uno splendido bimbo. Con riferimento invece alla carriera, fino al 2015 Riccardo Fogli ha fatto musica da solo, poi è rientrato nei Pooh accolto a braccia aperte dai suoi colleghi. La verità però dell’abbandono nessuno la conosceva. Essa viene fuori all’improvviso e lascia tutti senza fiato.