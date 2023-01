Carta stagnola, utilissima non solo in cucina: avvolgila sulle braccia | Cosa accade

Avete mai provato ad avvolgere la carta stagnola direttamente sul braccio? Non è solo utile in cucina ma anche per questo motivo.

La carta stagnola è una vera alleata per la casa, una ricca invenzione per la cucina di tutti i giorni e la conservazione dei cibi. In realtà la carta argentata che non manca mai in dispensa può avere moltissimi altri usi differenti, andando anche a svolgere dei ruoli completamente inusuali. Avete mai provato ad avvolgerla direttamente sul braccio? Questo è l’effetto che può fare in pochissimi minuti di impiego. Facciamo chiarezza.

Carta stagnola, come si usa?

I rimedi della nonna sono sempre tantissimi e nonostante oggi si viva in un contesto ricco di tecnologia all’avanguardia, ci sono degli usi da provare continuamente. Per esempio, la carta stagnola è un prodotto che è sempre presente in dispensa ed è stato studiato appositamente per avvolgere e conservare gli alimenti.

Questo strumento viene anche usato per la conservazione dei medicinali, isolando dagli agenti esterni e preservando ogni tipo di ingrediente/componente mantenendo una temperatura ideale alla sua conservazione. Nel tempo, gli esperti del pulito hanno scoperto di poter usare la stagnola anche nella pulizia della casa eliminando le macchie di calcare o anche per pulire a fondo le pentole. Ovviamente, deve essere poi gettata nel contenitore apposito dopo l’uso per non inquinare l’ambiente e non ricevere una multa altissima.

Avvolgere la carta stagnola nel braccio: i risultati

Come accennato, in ogni casa non può mai mancare il rotolo di carta stagnola e oggi è sicuramente un prodotto che usano tutti quanti. È un prodotto che compie 100 anni ed è stato inventato in Svizzera, quando si cercava un modo per conservare cibi e prodotti di vario genere creando anche una barriera protettiva.

La classica stagnola può essere impiegata anche per il proprio benessere, infatti basterà un solo foglio per andarlo ad avvolgere intorno al braccio e poter ottenere un risultato in particolare.

L’obiettivo principale della carta stagnola è quello di isolare, riscaldare e proteggere. Il braccio può essere avvolto da un foglio di alluminio, ma a quale scopo? In caso di dolori articolari, questo metodo aiuterà a risolvere la problematica in pochissimi minuti. Come fare?

Prendere un foglio di carta stagnola e strapparlo

Subito dopo appoggiarlo su una base piana come il tavolo

Stendere il braccio con il palmo della mano rivolto verso l’alto

Avvolgere delicatamente tutto il braccio escludendo la mano

Picchiettare la carta affinchè si sposi perfettamente con la pelle del braccio.

A questo punto si lascia in posa anche 15 minuti al fine di poter sentire una bellissima sensazione di calore. Ancora meglio se prima è stata spalmata una crema apposita che si possa riscaldare grazie all’azione della stagnola.

Rimuovere tutto e massaggiare per far assorbire la parte della crema rimasta ancora sul braccio. In pochissimi minuti i dolori articolari saranno come spariti.