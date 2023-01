Chiavi perse? Nessun problema: il metodo della bottiglia per aprire la porta in 30 secondi

Ecco che oggi vi sveliamo un metodo incredibile che vi permetterà di aprire la vostra porta in 30 secondi anche se non avete le chiavi.

Tante persone sono smemorate o hanno talmente tanti impegni da non riuscire a tenere tutto sotto controllo. E’ proprio per questo che spesso dimenticano le chiavi a casa o in ufficio. Questo causa numerosi disagi, a cui oggi daremo soluzione con un trucco davvero incredibile, che sicuramente non conoscevate, per aprire le porte.

Come evitare di dimenticare le chiavi di casa

Sono tantissime le persone che lamentano di essersi dimenticate, almeno una volta nella vita, le chiavi di casa. Si tratta di un accadimento piuttosto spiacevole e fastidioso, che causa tutta una serie di situazioni collaterali davvero difficili da gestire.

Oggi vi spiegheremo il metodo definitivo per aprire la tua porta anche se non hai la chiave con te, ma prima vogliamo aiutarvi a evitare che dimentichi le chiavi di casa.

Tutto quello che dovrai fare è, in primis, concentrarci nella creazione di una tua propria routine. Per esempio puoi impostare un orario specifico per prenderle prima di uscire di casa.

Utilizza un portachiavi classico o un portachiavi elettronico per tenerle sempre con te. Lascia le chiavi in un luogo specifico, ad esempio vicino alla porta d’ingresso o su un tavolo, per evitare di dimenticarle.

Utilizza un’app per promemoria per impostare un promemoria quotidiano per prendere le chiavi o spiega a un familiare o a un amico che vorresti ti chiamasse per ricordarti di prendere le chiavi.

E poi ancora puoi utilizzare un sistema di allarme o una serratura smart per evitare di dimenticare le chiavi: con questi accorgimenti potrai accedere alla casa utilizzando un codice o un’app sul proprio telefono.

Fai una lista delle cose da fare prima di uscire di casa e verifica che le chiavi siano incluse in essa. Utilizza la tecnologia, come ad esempio uno smartwatch, per impostare un promemoria per prendere le chiavi. Fa’ un segnale visivo per ricordare di prendere le chiavi, come ad esempio mettere un post-it vicino alla porta d’ingresso.

Ma cosa fare se ormai le hai dimenticate? Ecco il metodo incredibile per aprire le porte.

Apri la tua porta con il metodo della bottiglia

Se vi è già capito di rimanere chiusi fuori casa e di non sapere come fare per entrare, oggi vi mostriamo un metodo davvero efficace che vi permetterà di aprire la tua porta, anche se non hai con te le chiavi.

Tutto quello che ti serve è una bottiglia di plastica d’acqua o di un’altra bibita. Non dovrai fare altro che tagliarla con delle forbici per ricavarne soltanto il cilindro centrale.

A quel punto dovrai inserire una delle estremità nella fessura tra la porta e l’infisso, dall’alto verso il basso. In questo modo, la serratura non farà altro che ruotare e vi permetterà di aprire la porta e di entrare.

Questo metodo funziona moltissime volte e soprattutto con alcuni tipi di porta, come ad quello quello con la maniglia tonda.