Addio inverno, sbarcano i primi 35 gradi in Italia: quali sono le zone coinvolte

Addio inverno e benvenuta primavera! Finalmente il freddo di queste ultime settimane sta per fare i bagagli: in queste zone d’Italia si arriveranno a toccare i 35 gradi. Ecco dove.

Finalmente la primavera è arrivata. Dopo settimane di freddo e gelo intenso sta per tornare il caldo ma non quello mite e piacevole: queste regioni italiane si ritroveranno a passare da 10 gradi a 35 gradi in poche ore!

Prepariamoci a dare il benvenuto alla primavera: il freddo lascia l’Italia

Stiamo per uscire da uno degli inverni più lunghi e freddi della storia. Mesi caratterizzati da un gelo siderale, neve persino in collina e piogge sparse su tutto lo stivale finalmente saranno solo un ricordo.

Gli italiani, o almeno buona parte di essi, si preparano a sfoggiare maglie a maniche corte. È arrivato il momento di fare letteralmente il cambio di stagione e di riporre nell’armadio cappotti, sciarpe e guanti.

Il colpo di coda dell’inverno di cui per mesi gli esperti del tempo hanno parlato è arrivato. Queste sono le ultime ore di freddo e basse temperature, almeno per buona parte del nostro Stivale.

In arrivo un blocco di aria calda che si manifesterà con temperature non primaverili ma addirittura estive. In alcune zone si arriveranno a toccare i 35 gradi! Continua dunque a sorprenderci questo tempo che dopo l’ondata di freddo durata più del previsto ora è pronto a travolgere il nostro Paese con caldo record e temperature infuocate.

Addio inverno, in queste regioni arrivano temperature da record

Gli ultimi due mesi saranno ricordati come i più freddi degli ultimi 60 anni. Un gelo così intenso non si registrava dal lontano 1960 quando la neve coprì con il suo manto candido tutta l’Italia ma anche l’Europa intera.

Da quando, almeno da calendario, è iniziata la primavera, si possono davvero contare sulle dita delle mani i giorni di sole con temperature piacevoli. Per tutto marzo e per metà aprile, l’Italia si è ritrovata avvolta nella morsa del gelo siderale e degli acquazzoni che di primaverile però non avevano nulla.

Il quadro meteorologico sta per cambiare. Finalmente arriva il caldo ma forse non quello che stavamo aspettando con ansia. Secondo infatti le ultime previsioni metereologiche, a partire dalla prossima settimana in alcune regioni si registreranno temperature record: il termometro è pronto a toccare i 35 gradi.

Una situazione anomala questa che ci ritroveremo a vivere. Aprile di solito si presenta con temperature miti e giornate soleggiate anche se talvolta ancora fredde. Ma arrivare a 35 gradi significa fare i conti con l’estate e non con la primavera.

Non è la prima volta che il tempo sorprende in questo modo gli italiani. Chi ha buona memoria, ricorderà che nel 2007 si è verificato qualcosa di simile. Anzi, i meteorologi ricordano quell’aprile come uno dei più caldi della storia. In quell’anno particolare, in Toscana e Sardegna si toccarono i 30 gradi mentre in Veneto e in Emilia Romagna i 25 gradi.

In verità, anche nel 2011 il mese di aprile fu anomalo. Ben 11 anni fa, persino in Piemonte si superarono i 30 gradi e in città come Novara e Alessandria invece i 34 gradi.

A che cosa si devono queste temperature così alte? La causa principale è ovviamente il riscaldamento globale che ha modificato il clima e le stagioni. Questo discorso non vale solamente per l’Italia ma anche per il mondo intero. Pure nei Paesi del Nord Europa, noti soprattutto per la primavera fresca, la situazione è cambiata.

Pensiamo anche ai ghiacciai che si sciolgono e agli animali nati in ambienti freddi che non riescono a sopravvivere a temperature per loro eccessive. Insomma, il caldo non è sempre un bene.

Ritornando al focus del nostro contenuto, abbiamo accennato poco sopra che a partire dalla prossima settimana in Italia si registrerà un aumento inaspettato delle temperature che arriveranno a toccare i 35 gradi.

Questo clima così caldo dipenderà da un blocco di aria afosa e torrida proveniente dal deserto del Sahara che in verità ha fatto già visita a buona parte dell’Europa. La Spagna per esempio, da giorni si sveglia con sole caldo e temperature a dir poco estive.

Questa massa di aria calda sahariana si sta per spostare verso il nostro Stivale. Si prevede l’arrivo di un ciclone subtropicale invece, a partire dal 26 aprile. Queste temperature così alte riguarderanno quasi tutte le regioni italiane. A godere di un clima che possiamo definire estivo, soprattutto i versanti centrali e meridionali del nostro Paese. Altro che primavera, possiamo già parlare di un anticipo di estate.