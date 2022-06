Carta igienica, quando sei fuori casa ricordati di metterla sempre così: ti salva la vita

Quando non si è a casa propria, andare in bagno può essere un problema ma, in nostro aiuto, può arrivare la carta igienica. Vediamo come e perché.

Un rotolo di carta igienica vuoto potrebbe essere posizionato sul wc in una determinata posizione.

L’importanza della carta igienica

In casa propria si trascorre tanto tempo in bagno e la carta igienica ne è parte integrante. Anche i bambini, che iniziano a prendere confidenza da soli con i sanitari, si ritrovano a toccare tutto e a trascorrere molto tempo nella stanza da bagno a loro volta. L’igiene e la pulizia, dunque, sono degli elementi irrinunciabili.

In realtà, le buone norme per tenere il wc pulito in modo impeccabile, sono poche. Ad esempio, sapevi che è meglio non tenere tappeti o altri fissi perché potrebbero essere ricettacolo di germi e cattivi odori?

Inoltre, sarebbe bene asciugare subito la rubinetteria per evitare le macchie causate dal calcare. Un altro accorgimento? Tenere sul lavello soltanto ciò che serve davvero per facilitare le pulizie.

Mettila così sul wc

Le procedure di pulizia che riguardano la tazza vera e propria meritano una menzione a parte. La sua igienizzazione, infatti, deve essere quanto più possibile accurata ed approfondita, senza trascurare nulla.

Lo scopo è anche quello di evitare la formazione di macchie antiestetiche causate dall’acqua.

Per la pulizia del wc serviti di guanti per la pulizia, spazzolone e spugne dedicati. La superficie intera del water dovrebbe essere trattata con una spugna immersa di acqua calda, limone e bicarbonato.

Questa soluzione ti permetterà di scrostare anche lo sporco più ostinato. Per fare in modo che la soluzione possa agire su tutta la superficie del wc, puoi utilizzare un rotolo di carta igienica messo tra la tavoletta e la tazza del wc.

Sarebbe buona norma, utilizzare questa tecnica anche quando vai fuori casa affinché il wc resti sempre asciutto e pulito, senza residui.

E quando ci troviamo fuori casa? Non credere che mettere la carta igienica sopra la tavoletta quando sei fuori casa possa salvaguardare la tua salute, anzi, potrebbe attirare ancora più germi… e solo Dio sa quante malattie potresti contrarre.

Meglio mettere un rotolo di carta igienica sotto e usarlo come ugello. Sedersi direttamente sulla tavoletta potrebbe essere molto meno rischioso che sedersi sulla carta porosa che può attirare germi.