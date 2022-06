Meghan Markle incontrollabile, un altro uomo se l’è portata via: lui è ricchissimo | Povero Harry

By

La duchessa del Sussex Meghan Markle non smette di far parlare di se. Stavolta, sembrerebbe che il suo cuore batta anche per un altro uomo. Vediamo di chi si tratta.

Non solo i tabloid inglesi e anche i giornali di tutto il mondo parlano di Meghan Markle.

Meghan Markle: sempre sotto i riflettori

Da quando ha iniziato a frequentare il principe Harry, Meghan Markle non ha mai smesso di essere sotto i riflettori. Nemmeno al Giubileo di Platino anche se la sua presenza e quella della sua famiglia, è stata defilata a causa della loro esclusione dalla famiglia reale.

Ad aumentare i gossip, il fatto che Meghan Markle, insieme ai figli e ad Harry, sono partiti prima della fine delle celebrazioni. Proprio in quei giorni, inoltre, hanno scelto di pubblicare una foto della figlia Lily Beth Diana su loro Instagram per la prima volta. Che sia stato un modo di attirare l’attenzione?

Meghan Markle, del resto, per alcuni suoi comportamenti, non sembra mettere a tacere alcun gossip anzi, a volte li alimenta. Come nel caso di un uomo con cui viene spesso fotografata.

Che sia solo un migliore amico?

Non è un mistero che Meghan Markle abbia un amico molto affascinante. Si chiama Markus Anderson ed è stato immortalato in decine e decine di foto insieme a lei.

Anzi, sembra che lui ci sia stato in tutti i momenti più importanti della sua vita. Non solo al matrimonio, ma anche al baby shower organizzato a New York per esempio.

Una presenza talmente tanto costante nella sua vita che i tabloid ipotizzano che Anderson possa essere davvero l’altro uomo nella vita della duchessa.

Anche perché quando viene immortalata insieme a lui, la Markle appare molto più rilassata e se stessa rispetto agli scatti insieme a suo marito, molto più ingessati.

Di lui si sa che è canadese e che ha incontrato Meghan Markle nel 2001, anno in cui l’attrice si trasferì a Toronto per girare Suits la serie che la rese famosa.

Lui si era trasferito in Canada da Londra e lavorava come cameriere in un ristorante di cui oggi è il direttore.

Da quando si sono incontrati, i due sono stati inseparabili tanto che ci sono diverse foto di lei e lui insieme sul profilo Instagram di Meghan risalenti a tanti anni fa.

Di lui scrisse anche su un blog che teneva e che poi ha chiuso definitivamente dopo le nozze. A Markus faceva riferimento come amorevole, solidale e divertente amico.