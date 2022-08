Carote, l’errore che commettiamo prima di metterle in frigo: così perde tutti i benefici

By

Le carote sono ricche di proprietà e benefici per la salute. Per preservarle è doveroso evitare questo errore prima di lasciale in frigo.

Buonissime in ogni modo, le carote rappresentano una delle verdure più amate e consumate da adulti e bambini. Le loro proprietà sono innumerevoli, ed è proprio per questo che bisogna fare attenzione a non commettere questo errore comune prima di metterle dentro il frigo.

Carote, benefici e caratteristiche

La pianta della carota è biennale e appartiene alla famiglia delle Apiaceae, presentandosi con foglie frastagliate a rosetta che si sviluppano sulla parte superiore della radice.

La coltivazione è facile, anche in vaso da chi non ha un pollice verde sviluppato. Il consumo è versatile, infatti si possono mangiare sia crude e sia cotte essendo uno degli ingredienti protagonisti della dieta Mediterranea.

Ottime crude in insalata, bollite oppure come contorno insieme ad altri ortaggi. Il gusto dolce allieta sempre tutti i piatti nelle 4 stagioni offrendo non poche proprietà e benefici:

È un tonificante e rimineralizzante naturale

naturale È depurativa oltre che rinfrescante, ottimo per contrastare le intossicazioni e la calcolosi

Regola le funzioni dell’intestino in ogni situazione

È ricca di acqua e sollecitano la diuresi , eliminando le tossine accumulate

, eliminando le tossine accumulate È ricca di beta carotene oltre che Vitamina C con proprietà antiossidanti per rafforzare il sistema immunitario

con proprietà antiossidanti per rafforzare il sistema immunitario Ha un buon apporto di fibre e aiuta ad abbassare i livelli del colesterolo cattivo nel sangue

Ottimo contenuto di Vitamina A per gli occhi e in caso di cataratta.

Come tutti gli ortaggi di colore arancione, rosso e giallo le carote sono ricche di beta carotene ideale per stimolare l’abbronzatura e la bellezza della pelle. Stimola la produzione della melanina con funzione protettiva per limitare l’azione dannosa dei raggi solari.

Sono ortaggi consigliati anche ai bambini e agli anziani, in insalata grattuggiate bene oppure passate in minestra.

Carote nel frigo: l’errore che tutti commettono

C’è un errore che spesso e volentieri si commette ogni volta che si acquistano le carote, prima di metterle nel frigo. In linea generale, alcuni tuberi comprati al banco di frutta e verdura potrebbero avere ancora il picciolo finale integro.

Prima di procedere e metterle nel frigo per una buona conservazione, bisogna dedicare loro cinque minuti del proprio tempo. Come fare? Prendere un panno umido – mai bagnato – per togliere la terra presente.

Si ricorda che l’eccesso di umidità o di acqua possono compromettere totalmente la salubrità della carota e macchiarla mentre è all’interno del vano frigorifero. Non è tutto, infatti è bene non metterle al fresco con il loro ciuffo di foglie.

Per questo motivo, una volta rientrati a casa, tagliare il ciuffo delle carote in quell’occasione e ogni volta che si ripresenta la necessità. Infatti, la vita del ciuffo non si ferma con l’estrazione dal terreno perché necessaria alla sua sopravvivenza.