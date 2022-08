L’Atalanta supera il Verona, inizio positivo per Gasperini

Dopo le grandi difficoltà manifestate nell’ultima stagione l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sembra tornata sui suoi livelli abituali, giocando un calcio propositivo ma soprattutto ottenendo punti importanti con l’obiettivo di tornare presto a disputare la Uefa Champions League



Dopo 3 giornate di campionato l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è in testa alla classifica di Serie A con 7 punti conquistati, frutto di due vittorie ed un pareggio.

In questi primi 270 minuti di gioco la Dea ha dimostrato di avere tanta qualità offensiva ma di non aver raggiunto ancora quella straordinaria condizione fisica che aveva contraddistinto le gloriose stagioni di Gasperini.

In queste prime uscite la Dea ha messo in mostra un Duvan Zapata ancora lontano dalla condizione migliore, fattore che preoccupa i tifosi consapevoli dell’importanza che l’attaccante colombiano ha all’interno della rosa nerazzurra.

Contro il Verona la partita è stata decisa da Teun Koopmeiners ma Gasperini ha la necessità di recuperare il prima possibile sia Zapata che Muriel per cercare di centrare la qualificazione alla prossima Champions League.





L’Atalanta vince ma ancora non convince

I bergamaschi scenderanno in campo giovedì nel complicato posticipo casalingo contro il Torino di Ivan Juric, squadra che in più occasioni ha dimostrato di avere la qualità per mettere in difficoltà la banda di Gasperini.

L’inizio di campionato positivo non deve illudere un’Atalanta che ha urgente bisogno di ritrovare condizione fisica e ritmo per tornare ad imporre con costanza il calcio propositivo chiesto dal proprio allenatore.



Dopo tante stagioni trionfali la Dea vuole continuare a sognare spinta da un pubblico che pretende molto dalla squadra nella speranza di tornare a vivere le fantastiche notti europee che hanno caratterizzato le ultime stagioni.

La società ha lavorato bene sul mercato riuscendo a trattenere tutti i big della rosa ed aumentando il tasso qualitativo con gli acquisti di Lookman e Soppy.

Nel primo big match dell’anno inoltre i nerazzurri hanno fornito un’ottima prestazione riuscendo a fermare il Milan Campione d’Italia al termine di un match combattuto ed aperto fino alla fine.

I tifosi si aspettano tanto dall’Atalanta che dovrà cercare di dare continuità ad un inizio positivo con l’obiettivo di non commettere nuovamente gli errori della scorsa stagione in cui spesso i nerazzurri hanno fallito i match casalinghi con squadre di livello inferiore.

Gasperini è pronto a riprendersi l’Europa, l’Atalanta vuole continuare a stupire dopo un’annata difficile ed al di sotto delle aspettative.