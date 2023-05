Carolina di Monaco ‘trasandata’, lo scatto che sorprende i sudditi: mai vista così

Carolina di Monaco ‘trasandata’: sembra esserci uno scatto che ha sorpreso e non poco i sudditi. Ecco perchè. Quello che c’è da sapere in questo articolo.

Carolina di Monaco per molti incarna l’idea di Principessa in carne e ossa. Infatti Carolina di Monaco è la rappresentazione dell’equità e della stabilità ed è proprio per questo che è amata da molti e non solo a Monaco. Eppure sembra essere accaduto qualcosa che ha sorpreso i sudditi e non in positivo. Cosa? Vediamo di che si tratta qui di seguito.

Carolina di Monaco ‘trasandata’: introduzione

Come accennato poco fa si sta parlando di uno scatto che ha fatto venir giù diverse critiche, anche perché al centro di tutto vi è un volto molto noto. Quella della principessa Carolina di Monaco.

Come la maggior parte di noi sa, Carolina di Monaco è entrata nella casa reale Grimaldi ma da sempre è stata vista come una vera e proprio ribelle.

Sin da subito, infatti, si è mostrata piuttosto restìa a quelle che sono le etichette imposte dalla casa reale e quindi dalla Corona. Eppure, nonostante la sua ribellione, è riuscita a mostrarsi sin da subito molto equilibrata e soprattutto in grado di donare serenità ai suoi sudditi. Insomma Carolina incarna l’ideale della Principessa dotata di una sua Personalità, di coraggio ma anche di grandi valori.

Questo suo equilibrio è stato evidente in tutte le sue apparizioni infatti si è sempre mostrata rispettosa ma soprattutto in grado di reggere anche eventi piuttosto importanti per la famiglia reale.

Proprio per tutti questi motivi molti sono rimasti piuttosto sorpresi durante la sua ultima apparizione in cui Carolina si è mostrata in modo piuttosto diverso dal solito. Cosa è successo? Lo scopriremo insieme nelle prossime righe.

Carolina di Monaco ‘trasandata’: perché Carolina di Monaco è tanto amata?

Carolina di Monaco ha alle spalle geni reali e una lunga storia di tradizione e storia. È la primogenita del matrimonio reale tra il Principe Ranieri III e la Principessa Grace Kelly amata ancora oggi.

Sicuramente si tratta di una donna che fa parte in modo dignitoso della famiglia reale e che incarna anche l’ideale di una principessa moderna, molto lontana da quelle che sono le etichette rigide della corona. Sin da subito, infatti, ha cercato di distinguersi per la sua Personalità ma soprattutto per le sue idee ben chiare rispetto a ciò che significa essere parte della famiglia reale.

Questo si ha anche nella sua vita personale che, infatti, è stata ben contraddistinta da scelte e da ideali piuttosto lontani a quelli della tradizione. Carolina di Monaco, infatti, ha avuto alle spalle ben tre matrimoni e spesso con partner non ben voluti dalla sua famiglia. Ad esempio il suo primo marito, il parigino Philippe Junot non era gradito alla sua famiglia eppure Carolina di Monaco lo sposò all’età di vent’anni.

Insomma ha mostrato da sempre un carattere ben deciso e soprattutto una certa determinazione nel seguire le proprie idee e i propri valori; questa sua capacità, però, ha anche mostrato una nuova faccia della famiglia reale che è stata amata dalla popolazione in quanto vicina ai tempi moderni.

Cosa ha fatto parlare della sua ultima apparizione

Carolina di Monaco ha ben ereditato da sua madre la tendenza all’eleganza e alla sobrietà soprattutto in fatto di look. Le sue apparizioni nella società di Monaco sono state contraddistinte da tenute equilibrate ma soprattutto dalla scelta di look sempre eleganti e ben ricercati. È una donna che riesce a donare serenità ma anche eleganza senza mai cadere nello scontato.

Nell’ultimo periodo la sua ultima apparizione ha però fatto discutere molti in quanto sono stati piacevolmente sorpresi da come la principessa si è mostrata in pubblico. Lo scatto, infatti, raffigura la Principessa con i capelli raccolti dietro alla nuca di un colore grigio perla, segno dell’avanzare della sua età. A ciò si è aggiunto il viso senza trucco quindi completamente al naturale.

Anche la scelta del suo vestito non è casuale. Nello scatto, infatti, la Principessa indossa un vestito nero longuette che quindi le arriva al ginocchio come quelli che stiamo osservando nelle vetrine dei negozi e tendenza di questa stagione. La scelta delle scarpe è ricaduta su un paio di tacchi bassi, ideali per la sua età.

La decisione della Principessa

Insomma la Principessa ha deciso di mostrarsi in una veste naturale, sobria ed elegante che sicuramente rispecchia la sua età, ossia 66 anni, e che ben si discosta dai look artificiosi tipici delle donne delle famiglie reali. Si tratta di una scelta molto radicale e anche coraggiosa in quanto la Principessa ha voluto contrastare l’ideale di perfezione a tutti i costi che è tipica della corona. Ciò che si vuole mostrare è, invece, la naturalezza di una donna che non ha a che fare con l’artificiosità e la perfezione.

Nonostante si tratti di un gesto forte e positivo, le critiche sono state anche piuttosto aspre. Molti hanno criticato la scelta del look in quanto è stato visto come un vero e proprio tradimento alla corona e alle etichette reali.

Per molti, infatti, è impensabile che una Principessa si mostri in modo naturale ma soprattutto non artificioso ad un evento in cui rappresenta la famiglia reale; insomma in molti hanno considerato questo come un gesto irrispettoso verso la sua famiglia. Inoltre per molti è stata una scelta pensata per far parlare di Sé e per avere risonanza mediatica.

Quello che è certo, però, è che Carolina di Monaco è riuscita a mostrarsi come una donna vicina al suo genere. Eppure nonostante questo sono piovute diverse critiche proprio perché è andata contro corrente. Ma la Principessa, come sempre, ha fatto di testa sua e ha seguito quello che lei stessa voleva, senza pensare alle conseguenze. Ancora una volta ha scelto di seguire le sue idee e questo sicuramente non può che farle onore, dal momento che non sempre è facile fare questo, soprattutto quando si è dei personaggi così noti.