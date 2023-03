“Non ci vedremo più”, terremoto in famiglia reale: la separazione è confermata

La famiglia reale inglese non smette mai di sorprenderci e lasciarci senza parole. Nelle scorse ore, secondo i tabloid britannici, Re Carlo starebbe vivendo un momento veramente terribile. A Buckingham Palace la tensione è veramente alle stelle, non ci crederete mai cosa è accaduto nella famiglia reale: è tempo di separazione?.

In tutti questi anni nessuno si poteva mai aspettare che potessero accadere così tanti scandali. La famiglia reale si è sempre trovata al centro dell’attenzione di tutto il mondo. Purtroppo, sta accadendo un vero e proprio terremoto all’interno della Royal Family. Sicuramente, dopo la morte della Regina Elisabetta, ne sono successe di tutti i colori. Ma nelle scorse ore, è accaduto l’impensabile: scopriamo cosa è accaduto.

Terremoto nella famiglia reale: tempo di separazione?

In questi ultimi anni, sono venute fuori tantissime discussione tra Meghan Markle, Harry e la famiglia Reale.

In questi ultimi giorni, i tabloid britannici hanno parlato di una certa separazione ufficiale nella famiglia reale. Purtroppo, il rapporto tra il duca di Sussex e Re Carlo si sarebbe spezzato in maniera definitiva.

Si vocifera che i due coniugi sarebbero stati cacciati via da Frogmore Cottage, la tenuta di Windsor regalata per il loro matrimonio dalla regina Elisabetta. Veramente un duro colpo, ma la coppia si sarebbe vendicata. Un gesto che non è passato inosservato e che ha segnato per sempre la separazione di Harry dalla sua famiglia: scopriamo cosa è accaduto.

La separazione è confermata

Secondo i tabloid britannici, Harry e Meghan Markle avrebbero deciso di compiere un gesto veramente molto pesante. Una vendetta che quasi nessuno sarebbe in grado di digerire. Insomma, il duca di Sussex avrebbe dichiarato:

“Non vedrai mai più i tuoi nipotini”.

Harry sarebbe infatti furioso, perché Frogmore Cottage era l’unico posto al sicuro dove potevano stare con i suoi due figli Archie Harrison di 3 anni e Lilibet Diana di un anno e mezzo. Ma perché i duchi di Sussex sarebbero stati sfrattati? Secondo alcune indiscrezioni, la pratica sarebbe iniziata l’11 gennaio a causa della pubblicazione della autobiografia “Spare” di Harry.

Un gesto veramente ingiusto secondo i due coniugi, dato che la casa è stata donata dalla Regina Elisabetta nel 2019, quindi, quando l’anno in cui è venuto al mondo Archie. Addirittura, la coppia avrebbe compiuto anche una costosissima ristrutturazione dal valore di 2,4 milioni di sterline. Una cifra da capogiro, ma ora tutti quei soldi investiti sarebbero andati per sempre.

L’allontanamento da parte di Harry è sempre più chiaro. Addirittura, secondo un esperto, Gabor Matè, famosissimo medico e scrittore ungherese, avrebbe rivelato che il secondo figlio di Lady D si sarebbe sempre sentito diverso dalla Royal Family.