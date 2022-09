Carolina di Monaco irriconoscibile, sfigurata dal bisturi: sudditi sconvolti | FOTO

Carolina di Monaco non è passata inosservata ed è completamente irriconoscibile. Il popolo è sconvolto e ha molte domande senza risposta.

Carolina di Monaco è senza dubbio la più amata tra i Grimaldi, la vera icona di stile e colei che ha saputo meglio rappresentare la bellezza della madre indimenticabile ed eterea. Una famiglia che è sempre rimasta in disparte a dispetto della famiglia inglese, ma anche loro hanno gli scheletri nell’armadio e altri segreti che non sono mai stati raccontati.

In queste ultime ore, la bellissima Carolina ha saputo mettere l’accento sul suo aspetto che sembra completamente diverso dal solito. Che cosa ha combinato?

Charlène e Carolina: lotta famigliare in corso?

Come in tutte le famiglie reali ci sono dissapori, segreti e tantissime invidie. I Ranieri non sono di certo diversi da tutti gli altri reali, seppur gli inglesi siano molto più popolari.

Entrando per un attimo nel Principato di Monaco, tra Charlène e Carolina non corre di certo buon sangue. La moglie del Principe è rientrata dal Sudafrica e sembra volersi riprendere il posto che le spetta, ma la cognata non è per nulla concorde.

Secondo i media francesi, Carolina starebbe facendo di tutto per allontanare la bella moglie del fratello dal palazzo per ricoprire lei il ruolo da first lady. Un obiettivo in parte raggiunto, considerando la popolarità di questa donna che sembra non cedere mai il passo al tempo e ai dispiaceri. Charlène è andata via dal castello come da volere di Carolina, sempre secondo i gossip, per andare a Roc Angel a poca distanza da Casa Ranieri.

La ragione ufficiale che è stata comunicata è che la donna abbia bisogno di riposare, per avere privacy e del tempo tutto per lei. Ma gli esperti mettono la pulce nell’orecchio alla popolazione, perché questo sarebbe solo il primo passo verso la sua uscita di scena ufficiale.

Le due donne non sono mai andate d’accordo, tra loro esiste un rapporto cordiale davanti ai fotografi e ai cittadini. Ma una volta che le porte del Castello sono chiuse, le due non si guardano nemmeno in faccia. Sempre secondo gli esperti, Alberto non farebbe guidare Charlène da Roc Angel onde evitare di poter avere un incidente come quello della madre Grace Kelly.

Carolina di Monaco sfigurata dal bisturi: sudditi senza parole

Che sia anche per questo motivo che la bella Carolina di Monaco abbia voluto ringiovanirsi? Ha sempre ricercato il suo ruolo da first lady e punto di riferimento della famiglia reale, donna di grande fascino e riconosciuta per essere tra le più belle avendo preso dalla madre Grace Kelly.

Ad un certo punto, sembra che la donna abbia ceduto al bisturi apparendo 10 anni più giovane alla cerimonia di laurea in infermieristica. La maggiore della famiglia reale ha sicuramente fatto qualcosa a livello estetico: secondo il magazine Bunte è però sempre stata contro a questo genere di ritocchi.

Tuttavia, questa trasformazione ha fatto il giro dei social e i commenti sono stati tutti di apprezzamento ma anche di stupore. Insomma, la popolazione ha notato un cambio di look decisamente diverso dal solito e questo non è altro che l’inizio di una lunga battaglia per tenere saldo il suo posto in prima fila.