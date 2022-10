Caro energia: si risparmieranno 3 miliardi con l’ora solare

Conflavoro Pmi ha mostrato delle stime per cui, una volta abbandonata l’ora legale, ci sarà un grande risparmio energetico. In questo modo sarà possibile acquisire 147 ore di luce naturale.

Se nel 2023 si decidesse di mantenere l’ora legale, sarà possibile avere un grande risparmio economico per quanto concerne il costo dei consumi energetici. La stima fatta è di un risparmio di 2,7 miliardi di euro.

I dati emersi dalla ricerca

Si tratta di dati emersi a seguito di una ricerca condotta dal Centro Studi di Conflavoro Pm. Lo scopo è quello di cercare di ammortizzare i costi, in quanto a causa del caro energetico molte famiglie si ritrovano con le spalle al muro.

Per fare un esempio attraverso cui capire meglio tutta la situazione: nel momento in cui è in vigore l’ora legale, a Roma, nel giorno più corto dell’anno, il 21 dicembre, il sole tramonta alle 16.42.

Mantenendo l’ora legale, invece, il tramonto si sposterebbe alle 17.42. Lo stesso discorso vale per l’alba che invece delle 7.34, sarà spostata alle 8.34.

In questo modo ci sarà, come spiega Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro Pmi:“il risparmio di consumi e luce elettrica sarebbe comunque maggiore visto che alle cinque di pomeriggio la gran parte delle attività lavorative è ancora in pieno svolgimento”.

Un risparmio strabiliante

Procedendo in questo modo si andrà a recuperare un’ora al giorno in più, per un totale di 147 ore all’anno di luce solare. Nel nostro Paese si arriverà a risparmiare fino a 2,7 miliardi di euro per il 2023.

Potrebbe essere una valida alternativa da attuare per far fronte al capo energetico. Fino ad oggi si è pensato di ridurre gli orari lavorativi, di spegnere i macchinari qualche ora prima e lo stesso vale per le illuminazioni.

Questo però potrebbe causare diversi problemi, ragion per cui dovrebbe essere comunque evitato. Secondo il parere di Roberto Capobianco, prendere in considerazione l’ora legale per tutto l’anno, potrebbe essere la soluzione ideale per far fronte a tutta la criticità.

È stato proprio questo il motivo per il quale ha deciso di fare un appello al governo. La proposta di applicare l’ora solare quando dovrebbe esserci quella legale, può portare davvero grandi vantaggi.

Considerando i benefici emersi a seguito dello studio, si dovrebbe prendere in considerazione questa possibilità e lo si dovrebbe fare in tempi anche più rapidi possibili.